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دياز يصل إلى ميونخ لإتمام إجراءات انتقاله لصفوف بايرن

منذ 31 دقيقة

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ميونخ: وصل الكولومبي الدولي لويس دياز، جناح فريق ليفربول، إلى مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، لإجراء الفحص الطبي في نادي بايرن ميونخ، حسبما أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية وشبكة (سكاي) التلفزيونية.

ورصدت بيلد اللاعب فور وصوله إلى مطار ميونخ، وفقا لما أظهرته صور نشرتها الصحيفة الشهيرة.

ومن المتوقع أن يوقع دياز عقدا لمدة أربع سنوات مع النادي البافاري، ومن المنتظر أن يصدر إعلان رسمي في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لتقارير إخبارية، سيدفع بايرن 75 مليون يورو (4ر86 مليون دولار) إلى ليفربول مقابل الحصول على خدمات دياز.

وفي حال سير الأمور كما هو مخطط لها، ربما يشارك دياز لأول مرة مع بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم المنصرم، خلال المباراة الودية ضد ليون الفرنسي يوم السبت القادم.

ولم يكن ليفربول، الفائز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المنقضي، مستعدا في البداية لبيع دياز، لكن الوضع تغير بعد تعاقد الفريق الأحمر مؤخرا مع هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبحث بايرن عن مهاجم جديد بعد رحيل ليروي ساني وتوماس مولر، وبعد فشله في التعاقد مع فلوريان فيرتز، المنتقل من ليفركوزن إلى ليفربول.

كما وضعت الإصابة الطويلة للاعب خط الوسط جمال موسيالا، العملاق الألماني، تحت ضغط كبير في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

(د ب أ)

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