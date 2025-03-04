دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال

مدريد: سجل إبراهيم دياز هدفا في الشوط الثاني قاد به ريال مدريد للفوز 2-1 على أتليتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن تقدم رودريغو لريال وتعادل خوليان ألفاريز لأتليتيكو.

وشهدت مباراة قمة مدريد منافسة قوية بين الجارين، لكن كلا منهما حرص على إدخار طاقته استعدادا لمباراة الإياب التي يُنتظر أن تشهد الكثير من الإثارة على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتليتيكو الأسبوع المقبل.

وقدّم ريال بداية قوية في المباراة وتقدّم بهدف رودريغو بعد أربع دقائق فقط من صفارة البداية، لكن أتليتيكو دخل في أجواء المباراة تدريجيا وأدرك التعادل بتسديدة مذهلة من ألفاريز في الدقيقة 32.

وجاء هدف فوز ريال في الدقيقة 55 عن طريق دياز، الذي تألق بشكل كبير في استغلال مساحة صغيرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة وسدد كرة منخفضة سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

(رويترز)