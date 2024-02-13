دياز يقود ريال مدريد للفوز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

لايبزيج (ألمانيا): سجل براهيم دياز هدفا رائعا إثر مجهود فردي ليساعد ريال مدريد الإسباني في الفوز 1-صفر على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز دياز (24 عاما)، الذي شارك في مباراة اليوم بديلا للمصاب جود بلينجهام، هدف ريال مدريد عكس سير المباراة من انطلاقة رائعة إذ تجاوز ثلاثة مدافعين ثم سدد الكرة في الجزء العلوي من الشباك في الدقيقة 48.

وبعدها، تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة ليحافظ على تقدم الفريق الذي حقق بذلك الفوز السابع على التوالي في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وقدم لايبزيج بداية قوية في المباراة ونجح في هز الشباك في الدقيقة الثالثة عن طريق بنيامين سيسكو، لكن الهدف ألغي بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد.

وأتيحت فرصة أخرى أمام اللاعب السلوفيني قبل أن يدخل ريال مدريد في الأجواء وتصبح المواجهة أكثر توازنا، وقد اقترب ريال مدريد من التسجيل أيضا إثر فرصة أتيحت أمام رودريجو الذي شارك اليوم في المباراة رقم 200 له مع ريال مدريد.

وبدأ لايبزيج الشوط الثاني أيضا بنشاط هجومي، لكن جماهير الفريق المضيف تلقت صدمة عندما نجح ريال في هز الشباك.

واستحوذ دياز على الكرة عند خط التماس، وتجاوز ثلاثة لاعبين ثم انطلق نحو منطقة الجزاء وسدد كرة متقنة في شباك الحارس بيتر جولاتشي.

وكاد لايبزيج أن يتعادل خلال دقيقتين لكن لونين تصدى لتسديدة من داني أولمو ثم تصدى لمتابعة من سيسكو.

واندفع لايبزيج في الجانب الهجومي بحثا عن التعادل، ليتيح ذلك المساحات أمام ريال مدريد الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 72، لكن القائم تصدى للكرة.

ولعب لونين دورا بارزا في الشوط الثاني وتألق في التصدي لمحاولتين من سيسكو وأولمو، قبل أن يتصدى لمحاولة أخرى من أمادو هايدارا.

وافتقد ريال مدريد اليوم جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم المتألق بلينجهام والحارس تيبو كورتوا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس/ أذار المقبل.

(رويترز)