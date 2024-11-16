منوعات | أخبار النجوم

ديانا حداد تكشف تطورات حالتها الصحية- (صور)

16 - نوفمبر - 2024

صورة للفنانة ديانا حداد من حسابها على فيسبوك

حجم الخط
0

“القدس العربي”: طمأنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جمهورها ومتابعيها على صحتها وأنها تماثلت للشفاء بعد إجرائها عملية جراحية مؤخراً.

وعبر حسابها على “إنستغرام”، نشرت ديانا مجموعة صور لها بين أحضان الطبيعة وهي جالسة بعفوية على العشب الأخضر في إحدى الحدائق القريبة من البحر.

وبدت ديانا حداد من خلال الصور، التي لم تحدد مكانها، بحالة جيدة بعد العملية الجراحية، وجاءت إطلالتها جميلة وبسيطة بمكياج ناعم وتسريحة بسيطة وارتدت سروال جينز وتيشيرت مع حذاء رياضي.

وأرفقت الصور بتعليق أكدت من خلاله أنها تماثلت للشفاء وأصبحت بخير وكتبت “الحمد لله صرت بخير”. ووضعت إيموجي القلب الأحمر لجمهورها ومتابعيها، الذين تفاعلوا مع تعليقها متمنين لها أن يطيل الله بعمرها ويمدها بالصحة والعافية والسعادة دائماً.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Diana Haddad (@dianahaddadofficial)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ديانا حداد توجه رسالة مؤثرة بعد خضوعها لعملية جراحية- (تدوينة)
7 - نوفمبر - 2024
ديانا حداد تَعِد المصريين بليلة من العمر.. ولماذا تحدثت عن الانحطاط الفكري؟- (تدوينة)
25 - يوليو - 2024
هل ترغب ديانا حداد في اعتزال الفن وماذا تشترط لدخول عالم التمثيل؟
27 - مايو - 2024
ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الفن- (فيديو)
29 - أكتوبر - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية