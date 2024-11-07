منوعات | أخبار النجوم

ديانا حداد توجه رسالة مؤثرة بعد خضوعها لعملية جراحية- (تدوينة)

7 - نوفمبر - 2024

ديانا حداد

“القدس العربي”:

وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل في أول تعليق لها بعد خضوعها لعملية جراحية تكللت بالنجاح، كشفت من خلالها عن تفاصيل وضعها الصحي، مطمئنة الجميع أنها أصبحت بخير وتتماثل للشفاء.

ووجهت ديانا حداد الشكر لكل متابعيها وجمهورها ولكل من سأل عنها، ووعدتهم بالعودة قريباً لمزاولة عملها الفني من جديد.

وفي رسالتها المطولة، شكرت ديانا حداد متابعيها وأصدقاءها والفنانين والإعلاميين معتذرة منهم لأنها لم تستطع الرد على كل الاتصالات الواردة للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية جراحية، معلنة عن حبها الكبير لهم: “كل الشكر لحبايب قلبي من الأصدقاء والفنانين والإعلاميين ولكل إنسان سأل عن صحتي.. متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي وأعذروني من عدم تمكني من الرد على الجميع.. شكرا لمحبتكم الكبيرة أنا بخير الحمد لله وأيام قليلة إن شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني بحبكم كتير”.

وكانت ديانا حداد قد خضعت منذ بضعة أيام لعملية جراحية بسيطة ثم غادرت بعدها المستشفى وتخضع لفترة نقاهة. وقد انهالت التعليقات التي تضمنت أمنيات من جمهورها بالشفاء العاجل وأن تكون بخير.

  1. يقول نزار:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 1:47 م

    كل التمنيات بالصحة و السلامة للفنانة الجميلة الرائعة ديانا حداد

