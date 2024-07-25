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ديانا حداد تَعِد المصريين بليلة من العمر.. ولماذا تحدثت عن الانحطاط الفكري؟- (تدوينة)

25 - يوليو - 2024

ديانا حداد- من حسابها على فيسبوك

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

أعربت النجمة اللبنانية ديانا حداد عن حماسها واشتياقها للقاء جمهورها المصري والعربي في حفل غنائي مميز ستحييه في مصر ضمن فعاليات مهرجان “العلمين” في العاشر من شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث ستقدم باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة التي يطلبها الجمهور ولاسيما منها أحدث أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان “الناس الحلوة” من كلمات محمود فاروق وألحان مدين.

وحثت ديانا جمهورها في مصر على ملاقاتها في هذه السهرة من العمر عبر منشور لها على “إنستغرام” جاء فيه: “جمهوري الغالي في مصر الحبيبة لنا لقاء قريب في مهرجان العلمين بتاريخ 10 أغسطس 2024 لنغني الجديد والقديم ونعيش ليلة من العمر سوا، اشتقتلكم كتير”.

وكانت ديانا أثارت في اليومين الماضيين جدلاً واسعاً بشأن استهجانها من وصول البعض إلى مرحلة متقدمة من الانحطاط الفكري كما كتبت على خاصية “الستوري”، مؤكدة أن “أهم شيء عند الناس حالياً هو أن يُنظر إليهم لمعرفة ماركة ثيابهم، أو ماركة حقيبتهم، أو ماركة نظاراتهم، أو ماركة ساعاتهم، أو ماركة حذائهم (أعزكم الله)؟”.

وسألت باستغراب “أيعقل أن نصل إلى هذه المرحلة من الانحطاط الفكري؟ الذي لا يصل إليه إلا من لم ير الخير في حياته”.

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