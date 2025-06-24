ديانا حداد وراغب علامة فى خامس أيام موازين

الرباط – «القدس العربي»: نظمت أمس على هامش مهرجان موازين الدولى في دورته العشرين، مؤتمرات صحافية لعدد من نجوم الأغنية قبل إقامة حفلاتهم الغنائية في العاصمة المغربية الرباط بين عدة مسارح مختلفة.

المؤتمرات بالترتيب مع يسرا سعوف، ثم راغب علامة، وديانا حداد، وزكريا الغفولي، ومحمد عدلي، وكوثر براني.

من ناحية أخرى أحيا المطرب المصري تامر عاشور حفله أمس على المسرح الوطني «محمد الخامس» في العاصمة الرباط، وهو المسرح الذي يغني عليه كوكبة أخرى من النجوم منهم كاظم الساهر وماجدة الرومي.

كما شهد حفل نانسي عجرم، الذي أقامته ضمن فعاليات الدورة 20، على عدة لقطات طريفة أظهرت تفاعلها مع الجمهور، ولكنتها المختلفة على المسرح.

وخلال الحفل حملت المغنية القميص المغربي، وكذلك كرة قدم، ووقعت على قميص المنتخب المغربي، معربةً عن سعادتها بالإمضاء على القميص.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولي أكبر مهرجان غنائي في القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم.