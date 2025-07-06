ديانا كرزون تحيي حفلاً غنائياً في مهرجان جرش

عمان -«القدس العربي»: تحيى النجمة الأردنية ديانا كرزون حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان جرش للموسيقى والغناء في دورته الـ 39 في الأردن، يوم السبت، 26 الشهر الجارى، على المسرح الجنوبي.

وكانت النجمة الأردنية فاجأت مؤخراً محبيها ومتابعيها بعملين غنائيين خاصين بالعرسان، حيث أهدت ديانا كرزون أغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي، مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات او الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى «زفة شبيك لبيك» لحن مطور من الفولكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

كما طرحت زفة عروس «هب السعد» المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.