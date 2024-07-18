ديانا كرزون تشارك في حفل افتتاح مهرجان جرش

عمان – «القدس العربي»: من المقرر أن تشارك المطربة الأردنية ديانا كرزون في مهرجان جرش هذا العام والذي يقام في الفترة من 24 الشهر الجاري ولغاية 3 الشهر المقبل.

ويعقد المهرجان دورته هذا العام تحت شعار «ويستمر الوعد».

وستظهر النجمة مرتين، الأولى في حفل الافتتاح الرسمي حيث ستغني قصيدة وطنية تحمل اسم «موطن عبد الله»، من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي، وألحان وتوزيع الفنان الدكتور الأردني ايمن عبد الله.

أما الإطلالة الثانية فستكون بمرافقة المطرب السوري علي الديك والفنانة غرايس الريس على المسرح الشمالي في المدينة الأثرية.

وأكدت كرزون أن فريق مهرجان جرش في دورته 38 كانت الدافع الأكبر لمشاركتها، مؤكدة أن تعظيم المنجز الوطني والاحتفال به مع الجمهور الأردني الى جانب تأكيد التضامن ودعم الثبات الفلسطيني واجب على الفنان أن يقوم بدوره فيها، وبكل ما أوتي من صوت وفن وحس.

كما أعربت عن اعجابها بتميز برامج المهرجان بكل ما يحمل من تنوع فكري وفني وموسيقي لا يختلف عليه الجمهور.

وكانت الفنانة قد غنت أمام الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله في الحفل الرئيسي الذي اقيم مؤخرا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية الى جانب مشاركتها في العديد من المهرجانات العربية.