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ديانا كرزون تنجب “راشد”.. وزوجها ينشر صورته الأولى

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، الجمعة، بطفلها الثاني من زوجها الإعلامي معاذ العمري، وأطلقا عليه اسم راشد.

ونشر العمري عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة برفقة الطفل علق عليها بالقول: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه راشد”.

وأضاف مرحبا بقدومه: “أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين”.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة النجمة وزوجها بطفلهما.

وكانت كرزون قد رُزقت بطفلتها الأولى عام 2021 وأطلقت عليها اسم “سلمى”، وهذا ما أعلنه زوجها العمري عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 1, 2023 الساعة 11:36 ص

    مبارك عليهما 😊💐

    رد

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