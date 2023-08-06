ديانا كرزون ووائل كفوري وعيسى الصقار يختتمون فعاليات مهرجان جرش في سهرة استثنائية

جرش – «القدس العربي»: على مدار 10 أيام من الفعاليات المختلفة، أُسدل الستار على الدورة الـ37 لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، والتي حملت شعار «ويستمر الفرح».

وأحيّت حفل الختام المطربة ديانا كرزون، وسط حضور جماهيري حاشد، إذ احتفى الجمهور بالظهور الفني الأول لها، بعد إنجاب طفلها «راشد»، وبدأت المطربة الأردنية الحفل بأغنيتها الشهيرة «راسك بالعالي»، التي تفاعل معها الجمهور وصارت نشيدًا مدهشًا في كل حفلاتها، قبل أن تقدم أغنيات: «ولعانة»، و»عالي علمنا» و»أردنية هالليلة» و»هيلا يا أردنية»، لتشتعل المدرجات رقصًا ودبكات وتصفيقًا.

كما قدمت عددًا من الأغاني الطربية، للراحلة وردة الجزائرية «حرمت أحبك»، وباقة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ولم تتوقف عن مفاجآتها، إذ قدمت العازف شريف المعايطة، ليقدم عزفًا منفردًا على آلة الأوكورديون، وهو أحد الموسيقيين الأردنيين الشباب الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وختمت الفنانة بباقة من أشهر الأغاني الأردنية التي يعرفها الجمهور بصوتها، منها: «حنا كبار البلد، الورد فتح، يا أبو قضاضه بيضا، وين ع رام الله»، ليخرج جمهورها من الحفل منتشيًا بالليلة الطربية.

أعقبها حفل لوائل كفوري، واستهل النجم اللبناني حفلته بأشهر أغانيه القديمه «شو رأيك»، مستعيدا مع الجمهور الذي تجاوز سعة المسرح الجنوبي ذكريات أكثر من عقدين على تلك الأغنية.

ووصفت الدورة الحالية الـ 37 من مهرجان جرش بالناجحة، حيث شهدت مشاركة من ألف شخص من الأردن والوطن العربي والعالم.

كما أحيا الفنان الأردني عيسى السقار حفلا في المسرح الشمالي، فيما انسابت ألحان ثنائي العود غسان ودينا من سوريا ومصر بأرجاء المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان.

حضر حفل ختام المهرجان، وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، في الساحة الرئيسية في جرش الأثرية، وعدد من مسؤولي المملكة، وشخصيات عامة وفنية.

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية، في بيان صحافي بمناسبة حفل الختام، إن الأردن يقع في قلب العالم، رمزيًا وواقعيًا ويحظى بقيادة هاشمية تأسس حكمها على التسامح والحكمة، والاهتمام بالثقافة، مشيرة إلى أن الأردن سيبقى منارة وموئلاً للازدهار، وحضنًا دافئًا لشعبه ولزائريه كافة. وأضافت: دورة مهرجان جرش الـ37، التي حملت شعار «ويستمر الفرح»، شكّل امتدادًا لعام مبارك حمل معه الكثير من المناسبات الخيّرة، وعلى رأسها زواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأكدت أن مهرجان جرش للثقافة والفنون سيبقى عنوانًا للهوية والثقافة الجادة والفاعلة، وجزءًا من السردية الوطنية التي يكتبها مبدعو الأردن وفنانوه للأجيال، كما سيبقى مساحة ومنصة وفضاء للحوار الثقافي الإنساني الحضاري الذي يقدم صورة الأردن وصوته بأنصع صورة، مشيرة إلى أن الدورة تميزت بكثافة برامجها وتنوعها وعدد المشاركين على مستوى الأفراد والدول، وعلى صعيد البرنامج الفني والثقافي الذي لم يقتصر على المدينة الأثرية، وإنما اتسع إلى عدد من المدن الأردنية.