ديباي ودمفريس يقودان هولندا للفوز 2-صفر على فنلندا بتصفيات كأس العالم

هلسنكي: استهلت هولندا مشوارها في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز مريح، إذ سجل ممفيس ديباي ودينزل دمفريس هدفين قادا المنتخب للفوز 2-صفر على فنلندا اليوم السبت بالملعب الأولمبي في هلسنكي.

واستغل ديباي خطأ دفاعيا ليمنح هولندا التقدم في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف دمفريس الهدف الثاني بتسديدة رائعة في منتصف الشوط الأول.

وتقدمت هولندا برصيد ثلاث نقاط إلى المركز الثالث في المجموعة السابعة التي تتصدرها بولندا التي فازت بمباراتيهما، بينما تحتل فنلندا المركز الثاني برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني دورا فاصلا يضم 16 فريقا لحسم أربعة مقاعد إضافية في النهائيات.

(رويترز)