ديب سيك الصينية تصدر تحديثا لنموذجها للتفكير المنطقي “آر1”

شنغهاي: أصدرت شركة ديب سيك الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي تحديثا لنموذجها للتفكير المنطقي (آر1) في الساعات الأولى من صباح الخميس، لتزيد حدة المنافسة مع منافسيها في الولايات المتحدة مثل “أوبن إيه آي”.

وأطلقت ديب سيك نموذج (آر1-0528) على منصة المطورين هاغينغ فيس، ولكنها لم تصدر إعلانا رسميا بعد. ولم تنشر وصفا للنموذج أو مقارنات.

لكن تصنيف لايف كود بينش، وهو معيار طوره باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكورنيل، صنفت نموذج التفكير آر1 من ديب سيك خلف نموذجي التفكير أو4 المصغر وأو3 من “أوبن إيه آي” بقليل في توليد التعليمات البرمجية ومتقدما على نموذج جروك3 المصغر من “إكس إيه آي” وكوين 3 من علي بابا.

ونشرت شبكة بلومبرغ تقريرا عن التحديث الأربعاء. وقالت إن أحد ممثلي ديب سيك أخبر مجموعة على تطبيق وي تشات أن الشركة أكملت ما تعتبره “تحديثا تجريبيا بسيطا” وأنه يمكن للمستخدمين البدء في اختباره.

وقلبت شركة ديب سيك في وقت سابق من هذا العام المعتقدات السائدة بأن قيود التصدير الأمريكية تعيق تقدم الذكاء الاصطناعي في الصين بعد أن أصدرت الشركة الناشئة نماذج ذكاء اصطناعي كانت على قدم المساواة أو حتى أفضل من النماذج الرائدة في الولايات المتحدة وبتكلفة أقل.

(رويترز)