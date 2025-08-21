“ديب سيك” الصينية تطلق نموذجا محدثا للذكاء الاصطناعي

بكين: أعلنت شركة ديب سيك الصينية للذكاء الاصطناعي في بيان نشر على تطبيق (وي تشات) اليوم الخميس، أنها أطلقت الإصدار (ديب سيك في3.1) وهو نموذج مطور ببنية استدلال هجينة وسرعة تفكير أعلى وقدرة أكبر من الذكاء الاصطناعي على تنفيذ طلبات العملاء.

وجاء في البيان أن الشركة تعمل على تعديل تكاليف استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالنموذج (إيه.بي.أي)، وهي منصة تتيح لمطوري التطبيقات الأخرى والمنتجات الإلكترونية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك اعتبارا من السادس من سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)