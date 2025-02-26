ديب سيك تسابق الزمن لإطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

بكين- هونغ كونغ: ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة ديب سيك الصينية الناشئة تسابق الزمن لإطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي في متابعة لما بدأته في يناير كانون الثاني عندما أطلقت النموذج (آر 1).

وأشعلت الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقرا، موجة بيع تجاوزت تريليون دولار في أسواق الأسهم العالمية الشهر الماضي من خلال إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي (آر 1) بتكلفة منخفضة والذي تفوق على الكثير من المنافسين الغربيين.

وأشار اثنان من المصادر دون الخوض في التفاصيل إلى أن ديب سيك كانت تخطط لإطلاق النموذج الثاني (آر 2) في أوائل مايو/ أيار، لكنها الآن تريد إطلاقه في أقرب وقت ممكن.

وتقول الشركة إنها تأمل في أن ينتج النموذج الجديد ترميزا أفضل وأن يكون قادرا على التعامل بلغات أخرى غير الإنكليزية. ولم ترد أي تقارير سابقة حول تسريع الجدول الزمني لإطلاق آر 2.

ولم ترد ديب سيك على طلب للتعليق على هذه القصة.

ولا يزال المنافسون يحاولون استيعاب آثار النموذج آر 1، الذي تم تطويره باستخدام شرائح إنفيديا الأقل قوة ولكنه قادر على المنافسة مع نماذج ذكاء اصطناعي تم تطويرها بتكلفة مئات المليارات من الدولارات من قبل شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة.

وقال فيجاياسيمها أليلوجاتا الرئيس التنفيذي للعمليات في زينسار الهندية لخدمات التكنولوجيا “قد يكون إطلاق نموذج آر 2 من ديب سيك لحظة محورية في عالم الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف أن نجاح ديب سيك في إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي فعالة من حيث التكلفة “من المرجح أن يحفز الشركات في أنحاء العالم على تسريع جهودها… لإنهاء سيطرة اللاعبين القلائل المهيمنين عن هذا المجال”.

ومن المرجح أن يشكل آر 2 مصدر قلق للحكومة الأمريكية، التي وضعت الريادة في الذكاء الاصطناعي ضمن الأولويات الوطنية. وقد يؤدي إطلاق النموذج إلى زيادة تحفيز السلطات والشركات الصينية التي تقول العشرات منها إنها بدأت في دمج نماذج ديب سيك في منتجاتها.

وأجرت رويترز مقابلات مع 10 موظفين سابقين، فضلا عن خبراء في الاستثمار الكمي على دراية متخصصة بعمليات ديب سيك وشركة هاي فلاير المالكة لها. كما راجعت مقالات وسائل إعلام حكومية، ومنشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي من الشركات وأوراق بحثية يعود تاريخها إلى عام 2019.

وروى هؤلاء قصة شركة عملت كمختبر أبحاث أكثر من كونها مؤسسة ربحية ولم تكن مثقلة بالنموذج الهرمي التقليدي لقطاع التكنولوجيا المثقل بالضغط في الصين، حتى عندما أصبحت مسؤولة عما يراه الكثير من المستثمرين أحدث اختراق في عالم الذكاء الاصطناعي.

(رويترز)