ديربي مدريدي وصدام ألماني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

نيون: أجريت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ16، التي قام بسحبها النجم البرازيلي السابق جيوفاني إيلبر، عن ديربي مدريدي وصدام ألماني مبكر.

وجاءت قرعة دور الـ16 على النحو التالي:

أستون فيلا الإنكليزي ضد كلوب بروج البلجيكي

ليل الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد ريال مدريد الإسباني

باير ليفركوزن الألماني ضد بايرن ميونخ الألماني

أرسنال الإنكليزي ضد أيندهوفن الهولندي

إنتر الإيطالي ضد فينورد روتردام الهولندي

ليفربول الإنكليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي

أما قرعة دور الثمانية فجاءت على النحو التالي:

الفائز من سان جيرمان وليفربول يواجه الفائز من بروج وأستون فيلا

الفائز من أيندهوفن وأرسنال ضد الفائز من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

الفائز من بنفيكا وبرشلونة ضد الفائز من دورتموند وليل

الفائز من بايرن وليفركوزن ضد الفائز من فينورد وإنتر

ويلتقي في الدور قبل النهائي أحد أندية أيندهوفن وأرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع أحد أندية سان جيرمان وليفربول وبروج وأستون فيلا.

أما مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، فيلعب أحد أندية بنفيكا وبرشلونة ودورتموند وليل مع أحد أندية بايرن وليفركوزن وفينورد وإنتر.

(د ب أ)