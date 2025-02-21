ديربي مدريدي وصدام ألماني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

نيون: أجريت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأسفرت قرعة دور الـ16، التي قام بسحبها النجم البرازيلي السابق جيوفاني إيلبر، عن ديربي مدريدي وصدام ألماني مبكر.
وجاءت قرعة دور الـ16 على النحو التالي:
أستون فيلا الإنكليزي ضد كلوب بروج البلجيكي
ليل الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني
أتلتيكو مدريد الإسباني ضد ريال مدريد الإسباني
باير ليفركوزن الألماني ضد بايرن ميونخ الألماني
أرسنال الإنكليزي ضد أيندهوفن الهولندي
إنتر الإيطالي ضد فينورد روتردام الهولندي
ليفربول الإنكليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي
برشلونة الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي
أما قرعة دور الثمانية فجاءت على النحو التالي:
الفائز من سان جيرمان وليفربول يواجه الفائز من بروج وأستون فيلا
الفائز من أيندهوفن وأرسنال ضد الفائز من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
الفائز من بنفيكا وبرشلونة ضد الفائز من دورتموند وليل
الفائز من بايرن وليفركوزن ضد الفائز من فينورد وإنتر
ويلتقي في الدور قبل النهائي أحد أندية أيندهوفن وأرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع أحد أندية سان جيرمان وليفربول وبروج وأستون فيلا.
أما مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، فيلعب أحد أندية بنفيكا وبرشلونة ودورتموند وليل مع أحد أندية بايرن وليفركوزن وفينورد وإنتر.
(د ب أ)
بعد معرفة مسار البطولة كاملاً من ثمن النهائي للنهائي. نهائي ميونيخ 2025 المرتقب المنتظر الكبير قد يكون على موعد مع الكلاسيكو 🇪🇸⚽️🔥🔥 المحتمل. وأي النهائي يا عزيزي المشاهد الذي سيتم رؤيته أخيراً. والتفاعل معه ♥️🤍 والذي كنا قد انتظرناه كثيراً لسنوات وسنوات من أيام غوارديولا البرسا ومورينيو الريال لليوم وما كان يزبط معنا :D #الشامبيونزليج
ديربي مدريدي .. قمة ألمانية .. لقاء سرعة بين باريس وليفربول فمن يكون صاحب النفس الأطول ويصمد حتى صافرة نهاية الإياب .. ولا ننسى ممثلي هولندا فينورد و ايندهوفن أمام منافسهما الإنتر وأرسنال. والحديث بالصحف الهولندية عن إمكانية عودة الزمن الجميل من خلالهما في دوري الأبطال بعد صحوتهما وقلب الطاولة على منافسهما الإيطاليين ميلان واليوفي … هذه واجهة مباريات دور الستة عشر.
برشلونة يبدو أنه يملك الأفضلية عن البقية وفرصة لعودة الأمجاد لملامسة لقب ذات الأذنين بعد عَقد مع الزمان. + المارد ريال مدريد وبطولته المفضلة تلك. برأيي هما الأقرب لنهائي ميونيخ 31 مايو / أيار المقبل. بعد تخطي عقبة الهولنديين القادميين من بعيد. 🇪🇸 🫶🇳🇱 ⚽️🔥🔥
لا أتخيل حجم توتر مشجع أتلتيكو مدريد وهو ينتظر مواجهة ريال مدريد 🕰️
مشاعره متضاربة ما بين القلق والرغبة بشيء من الانتقام لتاريخ أسود أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.
القصة بدأت منذ 1959 عندما خرجوا بهدف بوشكاش في نصف النهائي بمباراة إعادة .. واستمرت بعد ذلك برأسية راموس الذي أنقذ من خلاله الفريق ثم التمديد وجلب بعدها لقب العاشرة الشهير الغائب عن خزينة الملكي ل12 عام. وأهداف كريستيانو رونالدو ⚔️
حساب الماضي ثقيل جداً .. ريال مدريد لم يحترم فيهم حق الجار 😅 حتى وبعد أن وصل الفاينل الثاني الذي جمعهما بعد عامين. لركلات الحظ الترجيحية. ليتفوق الريال مجدداً. على الأتلتي.
فهل يكون اللقاء المقبل جرحاً إضافياً .. أم يبتسم القدر أخيراً لعشاق أتلتيكو مدريد ، وينجحوا باقصاء زعيم دوري الأبطال شخصياً ويشقوا طريقهم نحو اللقب الأول المرتقب بعد ضياعه على الفريق والجماهير مرتين سابقاً 2014 و2016 أمام الريال نفسه. هذا ما سنتعرف عليه من خلال ما يُخبئه لنا المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. مدرب وقائد كتيبة الأتلتي 😇⚽️🔥🔥