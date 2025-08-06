دير الزور: انقطاع دائم للكهرباء … وحرب يومية ضد الحرّ

تعيش دير الزور أكبر مدن الشرق السوري، واقعا خدميا صعبا، في ظل انقطاع خدمات المياه والكهرباء وتدمير البنى التحتية، ما يدفع الأهالي إلى الاعتماد على وسائل بدائية قد تكون غير آمنة، بينما يناشد ناشطون الجهات المسؤولة لتحسين خدمات المياه والكهرباء، وحماية أكثر من مليون شخص من الخطر نتيجة انقطاعات حادة في الخدمات الأساسية، ما يؤثر على العائلات الأكثر هشاشة التي تعيش في التجمعات العشوائية.

وبينما تتزايد الانقطاعات المستمرة للخدمات الأساسية للمدنيين في دير الزور، عاد الأهالي إلى الاعتماد على اشتراكات شهرية في أفضل الأحوال أو الفوانيس والشموع لإضاءة لياليهم، مع غياب التلفاز والإنترنت، وغيرها من الخدمات.

حالة من التهميش

وحسب شهادات أهلية فإن انقطاع الخدمات الأساسية في دير الزور عموما يعكس “حالة من التهميش المزمن”، حسب ما قال الناشط سليمان الكاحط لـ “القدس العربي”، موضحا أن الأهالي يواجهون تحديات استثنائية هذا الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إذ لا تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية ساعتين في اليوم، ما وضع معظم المناطق في دير الزور تحت وطأة ظلام دامس.

ويضيف: تتسبب ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة في تعطيل الحياة اليومية للأهالي، وقد ترى المئات منهم في الشوارع والساحات العامة نظرا لارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل، بينما تنتشر مولدات الطاقة الكهربائية في الأسواق الرئيسية وأمام محلات الباعة والمتاجر الغذائية.

ويتكرر المشهد في مناطق مثل حي القصور والحميدية والجورة والموظفين، والعرفي، والصنعة والجبيلة، والعمال، والضاحية، وحي المطار القديم والشيخ ياسين والتكايا، حيث العمارات السكنية الحديثة التي تُضاء نوافذها بنور خافت.

يعتمد معظم السكان ممن لديهم القدرة المادية على الاشتراك بخدمة مولدات كهرباء “الأمبيرات”

ووفق المصدر، يعتمد معظم السكان ممن لديهم القدرة المادية على الاشتراك بخدمة مولدات كهرباء “الأمبيرات”، لسد النقص الكبير في كهرباء الحكومة.

وزاد: الأمبيرات قد تسد جزءا بسيطا من الإنارة فقط، لكنها ولضعف القدرة المادية لدى الكثير من الأهالي، فإن الاشتراك يعجز عن تشغيل الأجهزة الكهربائية الضرورية في المنازل.

ويقول: نعيش في معاناة دائمة، فساعة واحدة أو ساعتان في أحسن الأحوال لا تكفي حتى لتلبية احتياجاتنا الأساسية، مثل شحن الهواتف أو تشغيل المروحة للتخفيف من الحر، بعدها نعود إلى 23 ساعة أخرى من الظلام.

تحديات التعليم

فاطمة الأغا، وهي طالبة جامعية في دير الزور تقول لـ “القدس العربي”: “يؤثر وضع عائلتي المادي على كل ظروفنا المعيشية، وبسبب إصراري على متابعة تحصيلي العلمي، فإني أناضل في معركتي مع الكهرباء وأتنقل بين منازل الأقرباء والجيران ممن لديهم القدرة على دفع رسوم مرتفعة لقاء ساعات طويلة من الكهرباء، رغم ما يسببه ذلك لي من إحراج، خاصة خلال فترة الامتحانات الجامعية”.

وتضيف: “بينما نحاول الاستعانة بالاشتراكات الشهرية كحلول بديلة عن التيار الكهربائي الحكومي، فإن معظم الأهالي يضطرون إلى البحث عن حلول بديلة للتبريد، حيث يلجأون إلى نهر الفرات للتبريد بعد الظهيرة، وشراء كميات كبيرة من الثلج لتبريد المياه والأطعمة، مما يزيد من أعبائنا المالية”.

انتشار الأمراض

وخلال شهر تموز/يوليو، سجلت مدينة دير الزور ومراكزها الصحية ارتفاعا كبيرا في الحالات المرضية المرتبطة بالحر الشديد، تمثلت بضربات الشمس والحمى، وفقا لما قاله مصدر مسؤول في مديرية الصحة في دير الزور لـ “القدس العربي”.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الوضع الصحي يزداد تدهورا في المنطقة مع تسجيل عشرات الحالات التي تدخل المستشفيات يوميا بسبب ضربات الشمس والجفاف، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وشح المياه، ما يفاقم معاناة السكان، سيما أن المنطقة تواجه موجة حر غير مسبوقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة الـ 50 درجة مئوية.

وأثّر الانقطاع المستمر للخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء على حياة الملايين في مدينة الميادين في ريف دير الزور، حيث تغير نمط حياة الأهالي وزادت معاناتهم، حسب ما أكدت شهادات أهلية لـ “القدس العربي”.

أثّر الانقطاع المستمر للخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء على حياة الملايين في مدينة الميادين

يقول الناشط الميداني خالد الهويدي من الميادين لـ “القدس العربي”: يمنع انقطاع الكهرباء شبه الدائم تشغيل مكيفات الهواء والمراوح، ويعيق أيضا تشغيل الأجهزة المنزلية الضرورية مثل الثلاجات، ويؤدي إلى تلف الأطعمة والأدوية التي تحتاج إلى التبريد، معتبرا أن هذه المعضلة تشكل “بالنسبة لكثير من العائلات، تهديدا مباشرا لصحتهم وسلامتهم، خصوصا كبار السن والأطفال”.

حرب مع العطش

ويصف معاناة الأهالي بأنها “حرب يومية وصراع مع الحر والعطش”. ويضيف: تصلنا الكهرباء ساعة أو ساعتين خلال اليوم، إن حدث ذلك، أما الماء فوضعه كارثي، نضطر لشراء الماء بأسعار تقوق قدرتنا، وأحيانا نغامر بشرب مياه مشوبة وغير نظيفة”.

وفقا لشهادات أهلية، فإن العائلات تلجأ إلى مصادر المياه التي من الممكن أن تكون غير آمنة أو إلى الحد من استهلاك المياه، مما قد يسهم في زيادة الأمراض المنقولة بواسطة المياه والتي من المحتمل أن تكون فتاكة.

وتعبر أم أحمد، وهي أم لثلاثة أطفال، عن قلقها على صحة أطفالها: “الأمر لا يقتصر على عدم القدرة على تبريد الطعام أو تشغيل الغسالة، أطفالي الصغار يعانون من الطفح الجلدي بسبب الحر الشديد، وأخاف عليهم من الأمراض التي قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب” .

العائلات تلجأ إلى مصادر المياه التي من الممكن أن تكون غير آمنة

وتشير التقارير إلى تعرض عدة محطات أساسية للتدمير، منها محطة حلب الحرارية عام 2015، ومحطة زيزون في إدلب عام 2016، ومحطة التيم في دير الزور عام 2017، وبلغت الاستطاعة الاسمية لهذه المحطات الثلاث مجتمعة 1706 ميغاواط، ما يعادل نحو 18.25% من إجمالي القدرة الإنتاجية الكهربائية في سوريا.

وبالرغم من التقنين الطويل والانقطاعات المتكررة للكهرباء في سوريا إلا أن النصيب الأكبر من التقنين كان من نصيب أبناء دير الزور، وحتى بعد سقوط النظام وتحسن الكهرباء في معظم أنحاء سوريا كانت حصتهم الأقل بين المحافظات.

ياسر الخلف، مدير الشركة العامة للكهرباء في دير الزور، أوضح في تصريحات صحافية أن أسباب التقنين الطويل متعددة، أبرزها أن حصة المحافظة من الكهرباء لا تتجاوز 30 ميغاواط، وهي كمية غير كافية وتؤثر سلباً على واقع التغذية. وأضاف أن توقف حقل التيم عن العمل نتيجة عدم تزويده بالغاز من حقول الجبسة في الحسكة، جعل الكهرباء الواردة من محطة جندر غير كافية لتغطية احتياجات إضافية.

وأشار الخلف إلى أن قدم الشبكة الكهربائية في المحافظة وعدم قدرتها على تحمّل الحمولات الزائدة، خاصة مع تزايد عدد السكان وعودة المزيد من الأهالي، إضافة إلى نقص المعدات والمواد الضرورية، كلها عوامل أدت إلى ضعف أداء الشبكة، كما ساهم تدمير المحطات خلال السنوات السابقة في تراجع مستوى الخدمات.