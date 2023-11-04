ديشامب يتسلح بالقضاء في اتهامه بالعنصرية مع بنزيما

لندن- “القدس العربي”:

بعث المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، رسالة شديدة اللهجة للصحف والمؤسسات الإعلامية، التي ما زالت تتهمه بالعنصرية تجاه قائد وهداف الديوك السابق كريم بنزيما، على إثر الخلافات الحادة بينهما، التي ساهمت بشكل أو بآخر في اعتزال نجم اتحاد جدة على المستوى الدولي، فور انتهاء مهمة المنتخب في كأس العالم قطر 2022.

وأثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية قبل انطلاق المونديال الشرق أوسطي، بعد الإعلان عن خروج صاحب الـ35 عاما من معسكر فرنسا في الدوحة، وسط تضارب في الأنباء، ما بين سردية رسمية تتحدث عن صعوبة تعافيه من الإصابة قبل انتهاء المسابقة، وأخرى ظلت تشكك في نوايا مدرب المنتخب، إلى أن بلغت ذروتها في نهاية الحدث، حين عرقل فكرة تكريم بنزيما، بضمه للقائمة كضيف شرف في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني، التي حسمها ليونيل ميسي ورفاقه بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.

وحاول ديشامب أكثر من مرة، إسقاط تهمة تعامل بطريقة عنصرية مع أسطورة ريال مدريد، أو حتى إكراهه على قرار التقاعد بعد عودة المنتخب من الأراضي القطرية، بل إنه في مقابلة موثقة مع صحيفة “لو بارزيان” في مارس / آذار الماضي، أراد قلب الطاولة على كريم، مدعيا أنه تفاجأ بعد الاستيقاظ من النوم، بقراره بالانسحاب من المعسكر، بعد جلسة بينهما امتدت لأكثر من 20 دقيقة، بهدف تنسيق وضع إصابته مع الجهاز الطبي.

لكن مع تجدد القصة وإحياء تهمة العنصرية ضد بنزيما كلما اقتربت التجمعات الدولية، تعهد ديشامب باللجوء إلى ساحة القضاء، إذا تكرر هذا الاتهام مرة أخرى، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية “لا توجد سوى حقيقة واحدة، وهي أنني لم أتعامل أبدا معه (كريم) بعنصرية، لكن أي شخص سيروج لأخبار كاذبة، بشأن تعاملي مع كريم أو أي لاعب آخر، سأقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضده”.

ورغم مسيرة بنزيما اللامعة مع فريقه السابق ريال مدريد، فلم تكن أموره على ما يرام على المستوى الدولي، بسلسلة من المشاكل والعقبات، التي حرمته من تحقيق أحلامه وأهدافه الدولية، أبرزها قضية اتهامه بابتزاز ماثيو فالبوينا للحصول على أموال مع أشخاص آخرين، قاموا بتصويره في مقطع إباحي، تلك القضية التي تسببت في تجميده دوليا حوالي 5 سنوات، قبل أن يسدل الستار على مشواره مع المنتخب بعد أقل من عام من عودته الثانية.