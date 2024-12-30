ديشامب يقبل هدية مدرب الجزائر الثمينة

لندن- “القدس العربي”:
أفادت مصادر صحافية، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في طريقه لخسارة واحدة من أشرس وأعنف المعارك الخاصة خارج الخطوط مع نظيره الفرنسي، استنادا إلى تقارير تشير إلى اقتراب المدير الفني لمنتخب الديوك الأول ديديه ديشامب، في قطع الطريق على محاربي الصحراء لضم ساحر نادي موناكو مغناس أكليوش، وذلك بعدما كان قريبا من تمثيل وطن الآباء والأجداد في وقت سابق من هذا العام.
ووفقا لما أوردته منصة “Win Win”، فإن أكليوش (22عاما) ابتعد أكثر من أي وقت مضى عن تمثيل الخضر في المرحلة القادمة، فيما وُصف بالتحول المفاجئ في مستقبله الدولي، على اعتبار أنه كان على بعد خطوة واحدة من تمثيل الجزائر في وقت سابق من هذا العام، حين وافق بشكل مبدئي على الفكرة برمتها، لكنه اشترط منحه بعض الوقت لدراسة الأمر، قبل أن ينتهي به المطاف، بإعادة النظر مرة أخرى بشأن المفاضلة بين الجزائر وفرنسا.
ونقل نفس المصدر عن صحيفة “ليكيب” الشهيرة، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه رئيس هيئة “فاف” وليد صادي ومجلسه المعاون، أن يتحرك مغناس لبدء الإجراءات الخاصة بتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، حدث آخر وأسوأ سيناريو كان ينتظره الجميع في الاتحاد الجزائري، بذاك الانقلاب المفاجئ في الموازين في الأسابيع القليلة الماضية، بتمسك اللاعب بحجز مكان في مشروع المدرب ديديه ديشامب قبل مونديال أمريكا الشمالية 2026، الأمر الذي قلل انفتاحه على الخيار الثاني، بتمثيل وطن عائلته التي تندر أصولها إلى مدينة البويرة شرقي العاصمة.
وجاء في نفس التقرير نصا أن “أكليوش لا يفكر في اللعب لمنتخب بلاده الأصلي”، على الأقل في الوقت الحالي، وذلك لتركيزه على مواصلة المضي قدما في تطوير موهبته ومستواه مع نادي الإمارة المستقلة، كمحاولة جريئة للفت انتباه مدرب المنتخب الأول ديديه ديشامب، وبالتبعية يحصل على الفرصة التي ينتظرها منذ سنوات، بالانضمام إلى منتخب الكبار، بعدما تدرج في كافة منتخبات الفئات العمرية لفرنسا، آخرها تألقه اللافت تحت قيادة الغزال الأسمر تيري هنري في دورة الألعاب الأولمبية.
وتأكيدا على صحة هذه المعلومة، نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن موقع “لاغازيت دي فينيك” الجزائري، أن مدرب فرنسا ديديه ديشامب، تسبب بشكل مباشر في تعقيد مهمة “فاف” لاستقطاب أكليوش إلى مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك من خلال تفعيل خاصية “المراقبة عن كثب” على اللاعب، استجابة للضغوط الإعلامية والجماهيرية في البلاد، ريثما يدرج اسمه ضمن القائمة التي سيعول عليها في أول توقف دولي، كان آخرها متابعة توهجه من أرض الملعب في مباراة الأسبوع الماضي ضد باريس سان جيرمان.
وتأتي هذه الأنباء المزعجة بالنسبة للاتحاد والجمهور الجزائري، بالتزامن مع الرواية الرائجة على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية في الأيام والساعات القليلة الماضية، بشأن عدم اهتمام مدرب المنتخب بيتكوفيتش، بضم مغناس أكليوش إلى المشروع في الوقت الحالي، لكثرة البدلاء والخيارات المتاحة في مركزه حاليا، متمثلة في أسماء بحجم الأسطورة رياض محرز، والصاعد بسرعة الصاروخ أنيس حاج موسى، والآخر محمد الأمين عمورة وآخرين.
في المقابل، يُقال إن المدرب يضغط على الاتحادية من أجل إسراع وتيرة حسم ملف الفرنسي المولد الآخر، الجزائري الأصل ريان شرقي، لحاجة المنتخب للاعب جوكر بنفس مواصفاته في الثلث الأخير من الملعب، قبل استئناف التصفيات المؤهلة للمونديال.
وهل هذا الاعب من طينة ميسي او رونالدو حتى تخسره الجزائر ؟؟.
جزائر مجرد منتخب صغير …. مستحيل ان يوجد لاعب لديه لولو فرصة صغيرة ان يصبح لاعب في منتخب فرنسي ان يغامر بنفسه و يختار منتخب صغير
الجزائر ليس بحاج لي يبغي يلعب في الفريق الوطني مرحبا بيه ولي مبغاش يلعب تاني مرحبا بيه بصح غير هو لي خاسر
الجزائر لا تحتاج اكليوش لأن وسط ميدان المنتخب الجزائري يعج بالمواهب وهناك من 4الى 5 لاعبين في المنتخب يلعبون في منصبه وفنيا أعلى منه لهد نشوف فيه فقاعة إعلامية الجزائر تحتاج شرقي موهوب بالفطرة لا يهاب المنافسين يلعب بكلتا القدمين وزيد حار ويعملك حل وحدوث هد لوكان ما يجيش خسارة لمنتخبنا أما اكليوش لاعب عادي عندنا لاعبين نفس بروفايلو
احسن ما فعل! لأن تلفريق الوطني الحالي مع بيكوفيتش غير الفريق الوطني مع جمال بلماصي
الجزائر ليست بحاجة لتمثيل من ليس قلبه متعلقا بأرض أجداده وما دام قد تفرنس فنتمنى له السلامة ولكن ليتذكر ما حصل للاعب الآخر نبيل فقير الذي ضمه ديديي دي شامب للعب لفرنسا ثم استغنى عنه وتركه معلقا على دكة البدلاء قبل أن يطالب اللاعب بتغيير جنسيته الرياضية واللعب لبلد أجداده وأبيه أخيرا نادما على اختياره الأول وليتذكر أيضا من يلعب لفرنسا وهو من أصل جزائري ما فعله الفرنسيون لكريم بن زيمه وكيف ضيقوا عليه واتهتوه تهما ثقيلة أخلاقية وأرادوا تحطيمه لولا قوة شخصيته وبروزه اللافت مع ريال مدريد ولو كان لعب للجزائر لسطع نجمه وظهر أكثر على غرار محرز وفيغولي وبن طالب وبناصر وغيرهم … فبفرنسا وخاصة بقلب ديشامب عنصرية تجاه كل ما هو جزائري ويفصل أن يقحم أفارقة فرنسا للعب بينما يتجاهل الجزائريين المفرنسين..
هذابسبب غياب إهمال المواهب فالجزائر والبحث عليه في أوروبا
اكيلوش و ريان شرقي يريدون لعب للمنتخب فرنسي و ينتظرون من ديشامب منادات عليهم اتحادية جزائرية و اعلام جزائري هم من يطغطو عليهم لتغير أرائهم لكن لم ينجحو في دالك .. لا يوجد اي لاعب لديه ولو فرصة صغيرة للعب مع منتخب فرنسي ان يقوم بي اختبار منتخب مثل منتخب جزائري امر غير منطقي … ريان شرقي و اكيلوش حتى بلوغ 26 سنة و لم ينادي عليهم منتخب فرنسي و لم تتطور موهبتهم و تتراجع اسهمهم انداك يمكن لهم اختيار منتخب جزائري