ديشان غير راض عن مستوى فرنسا رغم بلوغ دور الثمانية بدوري أمم أوروبا

باريس: أعرب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن عدم رضاه بشأن أداء فريقه، رغم تأهله لدور الثمانية في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وحجز المنتخب الفرنسي مقعدا في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، التي تنطلق منافساتها في مارس/آذار القادم، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه منتخب إسرائيل مساء أمس الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليصعد برفقة نظيره الإيطالي، الذي يتربع على القمة برصيد 13 نقطة، لمرحلة خروج المغلوب، قبل مباراته بعد غد الأحد بالجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعة.

وصرح ديشان بعد لقاء إسرائيل “كنا نعرف ما يجب أن نتوقعه، وكان بإمكاننا أن نفعل المزيد. كان المنافس متماسكا للغاية، ولعب في بعض الأحيان لكسب الوقت، لكننا تمكنا من خلق بعض الفرص لم نتمكن من استغلالها”.

أضاف ديشان “بدايتنا للمباراة لم تكن جيدة في ظل البطء كبير في بناء الهجمات وهو ما رجح كفة الخصم. لم نخطط للقيام بذلك، وهو ما أبلغته للاعبين. لست راضيا عما قمنا به، لأنه مع عدد الفرص التي سنحت لنا، كان ينبغي أن نحصد النقاط الثلاث. كان هناك المزيد من الديناميكية في الشوط الثاني ولكن لسوء الحظ لم تكن كافية”.

وفيما يتعلق عن رأيه في الوجوه الجديدة التي دفع بها في المباراة مثل مايكل أوليز وبرادلي باركولا، أكد المدرب الفرنسي أن مثل هذه المباريات ينبغي أن تساعدهم على اكتساب الخبرة.

أكد ديشان “إنني لست من النوع الذي يستخلص استنتاجات متسرعة بعد مباراة أو اثنتين، فأنا أنظر مع مرور الوقت وخاصة من وجهة نظر جماعية. يجب أن تساعدهم هذه الأنواع من المباريات على اكتساب الخبرة. ولهذا السبب رأيت أنه من المهم منح الجميع وقتا للعب خلال مبارياتنا الأخيرة”.

وتطرق ديشان في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحديث عن لقاء الفريق ضد مضيفه منتخب إيطاليا.

أشار ديشان “ستكون هناك تغييرات في التشكيلة حتما، في ظل شعور اللاعبين بالإرهاق بسبب عدد المباريات التي خاضوها مع أنديتهم والفاصل الزمني القصير بين لقاء الليلة والمواجهة المقبلة الذي يبلغ 3 أيام فقط. إنه أمر ليس سهلا، لكنني سأنتظر حتى الحصة التدريبية الأخيرة غدا السبت قبل اتخاذ القرار النهائي”.

وعن رأيه بشأن مستوى منتخب فرنسا خلال عام 2024، شدد ديشان “لم يكن الأمر سهلا، كانت هناك تعقيدات. رغم كل شيء، تأهلنا إلى قبل نهائي أمم أوروبا هذا الصيف”.

واختتم مدرب المنتخب الفرنسي حديثه قائلا “في مباريات دوري أمم أوروبا، كانت رغبتي رؤية مجموعة أكبر من اللاعبين، حتى لو كان محتوى المباريات أقل روعة”.

(د ب أ)