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ديشان: مبابي ليس في أسعد لحظة بمسيرته الرياضية

15 - نوفمبر - 2024

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برلين: أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم مجددا أن عدم ضم كيليان مبابي لقائمة الفريق لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشان بعد التعادل بدون أهداف مع إسرائيل في دوري أمم أوروبا لكرة القدم أمس الخميس: “يحق لكل شخص المرور بوقت عصيب، هناك الجانب البدني والنفسي”.

وأكد ديشامب أن مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي.

وقال المدرب الفرنسي “لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن. إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته”.

ومنذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعا، علما بأن قائد منتخب فرنسا غاب عن مباراتي الفريق بدوري أمم أوروبا الشهر الماضي، حيث كان يتعافى من الإصابة، لكنه منذ ذلك الحين أصبح عنصرا أساسيا مع الريال مجددا.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت تقارير إعلامية مبابي بقضية اغتصاب في السويد، ونفى اللاعب أي صلة بالقضية ووصف التقارير بأنها “أخبار كاذبة”.

وقالت ماري أليكس كانو برنارد، محامية مبابي لقناة (تي إف 1) مؤخرا إن اللاعب “يعلم أنه ليس لديه أي شيء يلوم نفسه عليه على الإطلاق” مشيرة إلى أنه سيرفع دعوى بتهمة التشهير.

(د ب أ)

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