ديشان يترك تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026

باريس: قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إن المدرب ديدييه ديشان أكثر مدرب تولى تدريب المنتخب الوطني، لن يطلب تجديد تعاقده الذي ينتهي في عام 2026.

ويرتبط ديشان بعقد حتى بعد كأس العالم التي لم يتأهل لها منتخب فرنسا بعد. وتولى المدرب الفرنسي (56 عاما) المسؤولية في 2012 خلفا للوران بلان الفائز مثله بكأس العالم 1998، وقاد المنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس العالم 2018 بعد عامين من الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا على أرضه.

وقاد قائد منتخب فرنسا السابق، وهو واحد من ثلاثة فقط فازوا بالجائزة الأكثر شهرة في كرة القدم كلاعب ومدرب، المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى في 2022 حين خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد واحدة من أفضل المباريات في تاريخ البطولة. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن ديشان سيعلن قراره الأربعاء.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، إن ديشان لن يتطلع إلى تمديد عقده بعد كأس العالم. بل سيستمر حتى نهاية عقده، أي عام 2026.

كما فاز ديشان، الذي توج بألقاب مع كل الأندية التي تولى تدريبها قبل أن يصبح مدربا لفرنسا، بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021 مع منتخب بلاده.

وفاز كلاعب بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، وكان حينها قائدا للمنتخب.

كان ديشان لاعب خط وسط دفاعيا أطلق عليه إيريك كانتونا لقب “حامل الماء”، وتحت قيادته كانت فرنسا فعالة ورائعة بشكل لا يصدق، حيث تغلبت على الأرجنتين 4-3 في دور 16 لكأس العالم 2018، وكرواتيا 4-2 في النهائي.

وفي حين كان فريق ديشان يتباهى بالموهبة الهجومية المثيرة التي يتمتع بها كيليان مبابي، فقد أظهر الفريق أيضا قوة وشجاعة وقدرة دفاعية لا مثيل لها عندما تطلب الأمر.

ولم يتضح بعد من سيخلفه، لكن زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظا لتولي هذه المهمة.

وقال كريستوف دوجاري، زميل زيدان وديشان السابق وأحد أشد منتقدي الأخير لمحطة (آر.إم.سي) الإذاعية: “إنه قرار حكيم. لم أرسل أي شيء ولن أرسل أي شيء (إلى زيدان). لكن بالطبع نأمل جميعا أن يكون هو بعد عام 2026. إنها أمنية لدي، أمنية شخصية كانت تراودني منذ فترة طويلة. آمل أن تتحقق يوما ما. أتمنى من أعماق قلبي أن يحدث الأمر في عام 2026”.

(رويترز)