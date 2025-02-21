ديكتاتورية الترفيه: البشرية هالكة بما تهوى

اختلف الروائيان البريطانيان جورج أورويل وألدوس هاكسلي حول آليات الضبط والتحكم السياسي والاجتماعي في الزمن المعاصر. وكان كل منهما قد أصدر رواية ناجحة تخيل فيها أحد السيناريوهات الممكنة للتحكم الكلي في كيان المجتمعات. تحكم سلطوي عند أورويل وتجاري عند هاكسلي. فقد صور أورويل في «1984» مجتمعا مُخضَعا بالقهر والعنف لنظام سياسي قائم على الخوف والكذب والوشاية والتجسس على حركات الجميع وسكناتهم وتسخير الأطفال عيونا على عائلاتهم، مع ترداد ببغائي لشعارات غبية من قبيل «الحرب سلام والحرية عبودية والجهل قوة». أما هاكسلي فقد صور في «دنيا جديدة رائعة» مجتمعا محكوما بمخططات العلم التي تبرمج البشر برمجة بيروقراطية لأداء أدوار مقررة، ولكنه مجتمع منعّم بكل أنواع التسلية والترفيه، بما في ذلك المخدرات والجنس، والاستهلاك الرأسمالي الوفير القائم على الخلق المستمر لاحتياجات جديدة متجددة. تخيل أورويل «ديستوبيا» مشؤومة قاتمة، مصيرُ المجتمعات فيها أن تنسج على المنوال السوفييتي مع توسّع في العسف وتفنّن في الاعتباط. أما هاكسلي فقد توقع، في ديستوبيا وردية ناعمة، أن المجتمعات المعاصرة آيلة إلى استنساخ النموذج الرأسمالي الأمريكي بتفاهة لعبه ولهوه وبسماجته المعممة على جميع مناحي الحياة تعميما استبداديا مخاتلا لأنه استبداد سلمي لا أثر فيه لشرطة أو عسكر. أي أن قصة الخيال العلمي عنده مضت بالأمْرَكة إلى أقصى حدودها وأوخم صيغها تجويفا للمعاني وسلبا للإرادة الإنسانية لأن مدار الأمر فيها ليس إخضاع الناس وترهيبهم وإحصاء كلماتهم وتصرفاتهم بل هو تمييعهم وتدليلهم بالتحكم في رغباتهم.
قِصَر فترة الانتباه والتركيز عند المشاهدين وشهيتَهم للمحتوى الممتع أو المريح إنما ينسفان قدرة الإعلام على إنتاج أي خطاب ذي معنى
وقد انعقد بين أورويل وهاكسلي في هذا الشأن حوار شيق لا متسع للخوض في تفاصيله. وكان من الصعب على المتابعين الحسم بين التصورين أيهما أكثر انطباقا على المستقبل القريب. إلا أن نيل بوستمان قد حسم! ذلك أن كتابه «ترفيها إلى حد الموت» (1985) الذي قدمناه الأسبوع الماضي، إنما يمثل انتصارا لرؤيا هاكسلي. حيث يقول بوستمان إن ما كان يخافه أورويل هو منع الكتب، أما ما كان يخافه هاكسلي فهو أنه لن يكون مِن داع لمنع الكتب لأنه لن يكون ثمة من يريد القراءة أصلا! كان أورويل يخاف أولئك الذين يريدون حرمان الناسِ الأخبارَ والمعلومات بينما كان هاكسلي يخاف الذين يعرضون عليهم من الأخبار فيضا يؤول بهم إلى التخاذل والأنانية وتبلّد الحس. كان أورويل يخاف أن تُحجب الحقيقة بينما كان هاكسلي يخاف أن تغرق الحقيقة في بحار من التوافه والمُلهيات. كان أورويل يخاف أن تصبح الثقافة رهينة (لدولة الاستبداد الكلي ممثلة في «الأخ الأكبر») بينما كان هاكسلي يخاف أن تصبح الثقافة سخيفة. في «1984» تتحكم الدولة في الناس بالأذى والألم، أما في «دنيا جديدة رائعة» فالتحكم يكون بالتسلية والمتعة. جوهر المسألة، حسب قول بوستمان، هو أن أورويل كان يتوقع أن ما تكرهه الإنسانية هو الذي سيؤدي إلى هلاكها، أما هاكسلي فتوقُّعُه أن هلاكها سيكون في الذي تهوى وتعشق!
ووجه التميز في طرح بوستمان أنه نافح عن رؤيا هاكسلي رغم أنها لم تكن تثير المخاوف، بل لم تكن معروفة على نطاق واسع؛ بينما تجرأ على تخطئة رؤيا أورويل رغم أنها شائعة شعبيا ورغم أن عامة الغربيين كانوا يتوجسون من احتمال تحققها عندهم تعميما وإتماما لما بدأه النموذج السوفييتي. وفي ذلك يقول إن التعرف على عالم أورويل ومقاومته أسهل بكثير من التعرف على عالم هاكسلي، فالبشر مهيؤون لمعرفة السجن ولمقاومته حالما تبدأ بواباته في الانغلاق عليهم، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يشهر السلاح في وجه بحر متلاطم من الترفيه والإمتاع؟!
ومما يُروى أنه لما راج كتاب بوستمان وأحدث رجّته في الوسط الثقافي، استضافه تَدْ كوبّل، ذلك المذيع الأمريكي المَهيب والمُحاور النادر النظير، في برنامجه الشهير «نايتلاين» على شبكة أي. بي. سي، فكان من طرائف الحوار أن بوستمان أراد أن يثبت كيف أن قِصَر فترة الانتباه والتركيز عند المشاهدين وشهيتَهم للمحتوى الممتع أو المريح إنما ينسفان قدرة الإعلام على إنتاج أي خطاب ذي معنى، فقال: «هاك مثالا على ما أقول يا تد: نحن الآن في نقاش مهم حول الثقافة، ولكن علينا بعد ثلاثين ثانية أن نتوقف بسبب فاصل إعلاني يدلّل صاحبه على سيارة أو معجون أسنان. فقال له كوبل: كلا يا د. بوستمان، إنها مجرد عشر ثوان ليس إلا!
كاتب تونسي
وهناك زاوية أخرى:
بمعنى، هل هي معنى فلسفة الصراع بين البدو مع من، من الترك أم الفرس أم الكُرد أم الأمازيغ أم مع دين (اليهود أو النصارى) أو معسكر المُشرِكين بشكل عام، عند محور (المقاومة/الحرب)،
والأهم، كيف يمكن تحويله إلى (محور الإقتصاد أو التنمية)، بعد قبول المفاوضات في 2025،
كما حصل من إجتماع روسيا وأمريكا في (الرياض)، وفق أسلوب إدارة وحوكمة قيادة نظام دول مجلس التعاون (السعودية، كنموذج منه)؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (الأيام الأخيرة للأسد برواية إيرانية: تمرد على طهران.. وزوجته دفعته للتقارب مع العرب) https://www.alquds.co.uk/?p=3458069
وتعليقاً على مقال في (جريدة الزمان) تحت عنوان (أوطان الشعوب الحرة، ليست مجرد قطعة أرض)، بقلم الأمين العام المساعد (إتحاد المحامين العرب)،
يا سعادة المحامي ضياء السعدي
(الموظف/رئيس) مجلس الوزراء، في دولة (العراق) هل هو ساعي بريد، عند (إيران) في عام 2025، كما هو حال (دونالد ترامب) عند (الكيان الصهيوني)، بخصوص تحويل جزء أو كل قضية (فلسطين) إلى تنفيذ (مقاولة) إنشاء ريفيرا، والتمويل (عراقي)، حسب ترجمة نص مكالمة بين الملك عبدالله الثاني وإدارة وحوكمة (دونالد ترامب V2.0)، أم ماذا؟!🤣🫣🤭🙉🙈🙊
بمعنى آخر، في عدم النجاح في توفير أبسط الخدمات أو الحُرّيات في منع الإقتتال الداخلي، لتوفير أجواء السعادة والهناء؟!
كما هو حال كل نموذج من نماذج دولة الحداثة/الأتمتة، في نظام دول مجلس التعاون هذا من جهة،
ومن جهة أخرى، ما حصل في دولة (الكويت) بعد 2/8/1990، هو نفس ما حصل في دولة (الكيان الصهيوني) بعد تأسيسه وقيام الحرب في عام 1948،
مع كل من (رفض) الهروب واللجوء، من (أهل فلسطين)، ألا وهو سيف سحب الجنسية أو سيف تأميم الأملاك والأراضي والممتلكات، وتحويله (ظلماً) إلى (البدون/اللاجئ)، كما حصل مؤخراً من سحب الجنسية في (الكويت) وقبلها في دولة الإمارات وغيرها.
حكمة العرب لخصت عملية فهم/معرفة أي إنسان (ة)، كما ورد في سؤال عمر بن الخطاب إلى أعرابي، في أربع:
– العشرة/المساكنة/الجيرة.
– التعامل المالي
– السفر
– الخصومة
وأضيف لها من خبرتي في الحياة، حول أرجاء المعمورة وفي أكثر من نظام أو دولة (كلاجئ/بدون/فلسطيني):
– وظيفة/الموظف أو سلطة إدارة وحوكمة في أي شيء، فلكي يضع بصمته يظلم فلان أو علان، خارج بيروقراطية النظام، أي مزاجية/انتقائية/عقدة نقص؟!
لإثبات وجوده في موقعه بمعنى آخر 🤭🫣🤣🙉🙈🙊
والسبب في هذه المشاكل أعلاه، هو في مناهج تعليم اللغة أو الترجمة بين الألسن واللغات الإنسانية في دولة الحداثة/الآلة (خطأ)، أي تحتاج إلى تغيير،
لأن الإنسان (ة)، ببساطة ليس (حيوان) أو (آلة) يمكن برمجته أو ترويضه، في الوصول إلى الحضارة الإنسانية،
ومن يظن ذلك مثل (الياباني) رئيس شركة SoftBank الذي وقف بجوار (دونالد ترامب V2.0) وأعلن عن مشروع كلفته 500 مليار دولار، واعترض عليه (إيلون ماسك) مباشرة، قبل إعلان مُنتَج DeepSeek الصيني،
الذي قلب الطاولة، على كل طريقة حساب تكاليف خلق AI جديد، في أي مكان في العالم،
خصوصاً وأن هذا تخصّصي منذ عام 1992، موضوع اللغة والترجمة أو AI في Hardware or Software and Firmware،
والآن، ما نطمح الوصول إليه، هو ما هو تعريف أو معنى أفضل AI،
والتي أطلقنا عليه إسم Saleh Halal AI.
أي من وجهة نظري يجب أن يكون أساس مناهج تعليم أي لغة أو أي ترجمة بين اللغات والألسن الإنسانية هو منهاج تدوين/تعليم (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) لمن يُريد، تجاوز الهدر في موارد خلق الإقتصاد، بسبب فلسفة الشّك/التشكِيك/الإلحاد/يكفرن العشير، بمعنى آخر.
أهلاً وسهلاً بأي دولة/مجتمع/شعب لها رغبة في التحرير/الإستقلال من عبودية وخزعبلات مشاكل نظام الأمم المتحدة وأدواته صندوق النقد والبنك الدولي،
في التعاقد معنا لتنفيذ مقاولة مشروع صالح (التايواني) من خلال تأسيس شركة دولة مقاولات وأعمال سوق صالح (الحلال)، لتكبير الأسرة والشركة والتعامل الحلال في أي سوق/دولة.
خصوصاً بعد وصول (دونالد ترامب V2.0) الذي يُريد هدم كل شيء، بحجة (الإصلاح) أو بناء (ريفيرا جديدة) على أرض (فلسطين)؟!😉🤨
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