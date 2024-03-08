ديكتاتورية الفيتو ومقترح الهدنة الملغومة!

جمال محمد تقي

بعد أن رفضت كل مساعي أعضاء مجلس الأمن ولخمسة أشهر، لاستصدار قرار ، وقف فوري ، ودائم ، لإطلاق النار في غزة ، تقدمت أمريكا هذه المرة ، بمشروع قرار لمجلس الأمن يتضمن، هدنة لمدة ستة أسابيع ، يتم فيها ، إطلاق سراح الرهائن ، وإدخال المزيد من المساعدات ، بمعنى إعطاء فرصة لاستعداد إسرائيلي مدروس لإنجاز مهمة “الدفاع عن النفس ” بعد إنقضاء شهر رمضان، يتم فيها ترويض مطالب المجتمع الدولي في إنهاء مآسي قتل المدنيين، قصفا وتجويعا، أي أن دخول رفح بعد رمضان هو أمر لا بت فيه ، وبهذا تستكمل أمريكا مواقفها بمشروع يحقق أغراض كل فيتو أطلقته بوجه الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

إمبراطورية العم سام

ليست الفيتوات الأمريكية المتلاحقة في مجلس الأمن الدولي ، هي الأولى والأخيرة في مسيرة إمبراطورية العم سام ، لحماية إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية ، فقد استخدمتها 46 مرة ، دفاعا عن الكيان الصهيوني ، وتحصينه من العتاب والحساب ، وكل ذلك بمبررات غير مقنعة ، ولا أخلاقية ، وتتعارض مع أولويات الأمن والسلم الدوليين، وبرغم ما تسببه هذه المواقف الشريرة من عزلة دبلوماسية مفضوحة، حيث تكشفت تناقضات سياساتها، مزدوجة المعايير، وبكل ألاعيب الدجل، تستمر في غيها، تقتل القتيل وتبكي في جنازته، ذارفة دموع التماسيح ، مرددة شعارها الأجوف، الحرص على السلم والاستقرار العالميين ، وأخيرا سلامة المدنيين في غزة، وهي تواصل تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة وذخائر للإجهاز على أهلها دون تمييز، بذريعة حقها بالدفاع عن النفس.

أما حق غزة بالدفاع عن وجودها وحريتها وكرامتها ومصادر رزقها وعيشها، حق غزة ممنوع من الصرف في قاموس إمبراطورية الفيتو الجائر، المشبع بنقض حقائق التاريخ والجغرافيا، منذ أن قامت قوائمها على جماجم الهنود الحمر، وإرهاب العالم باستخدام السلاح النووي في هيروشيما وناغازاكي ، وقتل الملايين من البشر في حروب إمبريالية لم يسبق لها مثيل، في فيتنام وكمبوديا ولاوس ، والعراق وأفغانستان ، والبقية تأتي ، هذا الإجرام الأمريكي هو استئناف عولمي لما صنعته امبراطوريات الاستعمار الغربي المندحرة ، وهو الأب الروحي للإجرام الصهيوني الذي يفتك بفلسطين والمنطقة برمتها!

لولا الغطاء الأمريكي لتداعت إسرائيل ولجم استهتارها بكل قيم الشرعية الدولية، ولولا المقاومة العنيدة للشعب الفلسطيني ومعها كل أحرار العالم ، لكررت إسرائيل مع شعب فلسطين، ما فعلته أمريكا مع الهنود الحمر، من إبادة محققة !

الفيتو الأخير سيكون ضد من يعترض من أصحابه ، عندما يلفظ نظام مجلس الأمن الدولي القائم أنفاسه الأخيرة، ويكون نظام التصويت فيه أكثر عدلا وديمقراطية ، حيث الأكثرية والأقلية، ربما إرهاصات هذا التحول قد تتساوق مع اشتداد حالة الاستقطاب الدولي، المحسوب وغير المحسوب، فينفجر بحرب عالمية كلية أو جزئية، تؤدي إلى تشكيل منظمة دولية جديدة، لأن ظهور أول منظمة دولية للأمم، ارتبط بالحرب العالمية الأولى، التي انتجت عصبة الأمم المتحدة ، وكان مقرها جنيف، وانحلت بعد قيام الحرب العالمية الثانية التي أنتجت بدورها منظمة الأمم المتحدة ومقرها نيويورك، فهل ستبقى أمم لتنتج منظمة جديدة إذا ما قامت حرب عالمية ثالثة؟ أم التغيير آتٍ دون الحاجة لحرب كونية جديدة، وذلك لأسباب عديدة أهمها أن كفة ميزان العقلاء اليوم أكثر بقليل من الأمس!

عالم مختل

العدل أساس الحكم، إذا غاب حل الاختلال، وغاب السلام، وحل الخراب، واشتد الاحتراب، وما يحصل على غزة قياس لتوالد الحروب طالما بقي الجمر تحت الرماد!

الشرعية الدولية تنتهك كل يوم على يدي أصحاب الفيتو، والعجز سيد الموقف، وإدارة الصراعات دون حلها على أسس عادلة سيؤدي حتما إلى انهيار النظام الدولي القائم طال الوقت أم قصر، وحتما الغلبة ستكون للعدل وأهله والهزيمة للشر وأهله!

فشل كل محاولات حسم الصراع أو تسويته بحلول غير عادلة وشاملة ومنسجمة مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على أرضها، يبرر سجال المقاومة الذي يمتد على مساحة زمنية تجاوزت القرن، منذ أيام الانتداب البريطاني على فلسطين مرورا بقرار تقسيمها الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 ، ثم حروب 1948 ، 1956 ، 1967 ، 1973 ، الى معاهدة كامب ديفيد 1997 ، ومؤتمر مدريد 1991 ، واتفاقية أوسلو 1993 ، وقيام السلطة الفلسطينية 1994 ، الى يومنا هذا.

والمسؤولية تقع على عاتق الجميع، إلا الشعب الفلسطيني الذي ابتلي بغزو منظم ومدرب وممول ومدعوم من أعتى الإمبراطوريات الغربية المتعاقبة، وآخر عنقودها القطب الأمريكي الأوحد، هذه الطغم الإمبريالية ، كانت ومازالت تتحكم بالنظام العربي الرسمي ، وبمقدرات ومخرجات عصبة الأمم ، ومن ثم منظمة الأمم المتحدة ، لقد أوقعوا في الشعب الفلسطيني ، ما لم يقع في شعب آخر ، أرادوا انتزاع أرضه ، وإرهابه، وقتله ، وتجويعه وتهجيره ، ليحل المستوطنون المستعمرون محله ، حتى يشكلوا قاعدة دائمة ، تتخادم مع المركزية الإمبراطورية ، مثلهم كمثل الأوروبيين الذين استوطنوا واستعمروا جنوب افريقيا ، وقبلها الاستيطان الأوروبي في الأمريكيتين ، حيث إبادة شعوبها الاصلية ، واستعباد من ينجو منهم ، وإسكانهم ، في محميات ، كأقليات معزولة !

كاتب عراقي