ديلي آلي تعرض للإيذاء الجنسي في السادسة وتاجر بالمخدرات في الثامنة ويعالج حاليا من الإدمان

لندن: كشف ديلي آلي لاعب خط وسط إيفرتون الإنكليزي عن تعرضه للإيذاء الجنسي في سن السادسة واتجه بعدها بعامين للإتجار في المخدرات، لكنه اضطر مؤخرا للدخول إلى مركز تأهيل لمدة ستة أسابيع بسبب إدمانه للحبوب المنومة.

وتراجعت مسيرة ديلي آلي كثيرا في السنوات الأخيرة لكنه كشف الآن عن السبب في صراعه الذهني والذي دفعه للتفكير في إنهاء مسيرته الكروية في سن الرابعة والعشرين.

وفي مقابلة عاطفية مؤثرة، قاوم الإنكليزي الدولي آلي دموعه عندما كشف عن نشأته الصعبة قبل أن تتبناه عائلة هيكفورد، مشيرا إلى إنه “تعرض للتحرش” في سن السادسة.

وقال ألي لجاري نيفيل عبر المدونة الصوتية “أوفرلاب”، “كانت أمي مدمنة على الكحول. تم إرسالي إلى إفريقيا (للبقاء مع والده) لتعلم الانضباط، ثم تم إعادتي… في السابعة بدأت بالتدخين وفي الثامنة بدأت أتاجر بالمخدرات”.

وأضاف “في سن الحادية عشرة علقني رجل من مجاورة قريبة على الجسر، قبل أن تتبناني عائلة رائعة، لم يكن بإمكاني أن أطلب أشخاصًا أفضل يفعلون ما فعلوه من أجلي”.

وكان آلي يقاتل في صمت خارج الملعب، مما أدى إلى إدمانه بشكل “مخيف” على الحبوب المنومة والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن آلي قوله “لقد أصبحت مدمنًا للحبوب المنومة وربما تكون هذه مشكلة ليست لديّ وحدي، أعتقد أنها شيء يدور أكثر مما يدركه الناس في كرة القدم”.

وأوضح “لا أريد أن أتحدث عن الأرقام، لكنها بالتأكيد كانت كثيرة جدًا، وكانت هناك بعض اللحظات المخيفة التي مررت بها”.

ورحل آلي عن توتنهام في 2022 وانضم إلى إيفرتون، لكنه قضى الموسم الماضي معارا إلى بشكتاش التركي، قبل عودته إلى إيفرتون لكنه عانى من الإصابة وخضع لجراحة، كما تلقى المساعدة في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

(د ب أ)