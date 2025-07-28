ديلي تلغراف: الحرب الأبدية في غزة قد تقود إلى عصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا أعده هنري بودكين وأدريان بلومفيلد، قالا فيه إن الجنود والجنرالات الإسرائيليين يبتعدون عن نتنياهو بسبب غزة.

فالحرب الأبدية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي في غزة قد تقود إلى عصيان في الصفوف العليا داخل الجيش الإسرائيلي. وأشارا إلى حادث في جنوب لبنان، عندما قتل ستة جنود في مواجهة مع مقاتلين من حزب الله، ونجا رون فاينر الذي كان مع المجموعة. وقال فاينر (26 عاما) إن الحادث كان رهيبا. واستطاع وهو نقيب في وحدة ناحال سحب أحد رفاقه الجرحى في وقت استمرت المعركة حول البيت لمدة خمس ساعات.

وبعد الحادثة هذه، يرفض فاينر العودة إلى الجيش كجندي احتياط، ليتم نشره على الأرجح في غزة، في رفض للحرب التي قُتل فيها أكثر من 59,000 فلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال: “عندما استؤنف القصف على غزة، اتضح لي أن حكومتنا تريد إطالة أمد هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، لا تريد إنهائها”. و”عرفت حينها أنني لا أستطيع العودة للخدمة في هذه الحرب”.

وحكم على فاينر بالسجن مدة 25 يوما لرفضه الخدمة، حيث يعتقد أنه جزء من موجة متزايدة من جنود الاحتياط الشباب الذين يشعرون أنهم لا يستطيعون المشاركة في الحرب بغزة. وأغلبهم لا يلتحق بالخدمة العسكرية، إما “لنساينهم” قراءة بريدهم الإلكتروني أو لتذرعهم بحالات طوارئ طبية أو عائلية. ويعتقد فاينر أن صور الأطفال الجائعين داخل غزة ستؤدي إلى انخفاض عدد الجنود الذين سيلتحقون بالخدمة.

وتأتي الموجة هذه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إسرائيل بسبب الظروف الإنسانية الخطيرة داخل غزة، وتحذير وكالات الإغاثة من سوء التغذية الجماعي والجوع على نطاق واسع.

وقالت فرنسا يوم الخميس إنها ستتحرك للاعتراف بفلسطين كدولة. ويبدو أن رأي فاينر بشأن عبثية الصراع يشاركه فيه عدد متزايد من كبار الضباط العاملين والمتقاعدين الذين انقلبوا على حرب بنيامين نتنياهو. ونقلت الصحيفة عن الجنرال أساف أوريون، الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، أنه في حين كانت هناك أهداف إستراتيجية واضحة في الحملات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله في لبنان، لم يعد هناك أي ضرورة عسكرية واضحة لاستمرار العمليات العسكرية في غزة.

وقال لصحيفة تلغراف: “في غزة، أظن أن دوافع خفية حجبت المسار الإستراتيجي للغايات والوسائل، أعتقد أن السبب الرئيسي لحرب طويلة في غزة هو المصلحة السياسية”. وكان عيران عتصيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أكثر صراحة، حيث قال: “بات واضحا لمعظم الإسرائيليين منذ زمن أن السبب الرئيسي لاستمرار حملة غزة هي مصالح نتنياهو السياسية والشخصية والقضائية، وهو بحاجة إلى استمرار الحرب للحفاظ على سلطته، بل وتعزيزها”.

ويعتقد الكثيرون أن نتنياهو يخشى انهيار حكومته إذا انتهت الحرب، حيث ستتخلى عنه الأحزاب القومية المتطرفة في ائتلافه. ويقول عتصيون: “هذا هو السبب الرئيسي، لا علاقة له بحماس، بل يتعلق كليا بنتنياهو”.

وإذا صدقنا بعض التسريبات الصادرة عن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن التشكيك لا يقتصر على الجنرالات المتقاعدين. ويقال لإن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال إيال زامير قد جادل أن هناك القليل مما يمكن كسبه من استمرار العملية العسكرية وبدون المخاطرة بحياة 20 أسيرا إسرائيليا، يعتقد أنهم أحياء في غزة.

ولا تزال حماس التي ضعفت قوتها تقاتل من بين أنقاض غزة، مرسلة سيلا من أكياس الجثث إلى إسرائيل. ويصر نتنياهو على سحق الحركة وليس كسر إرادتها كقوة عسكرية وحاكمة، وأن أفضل طريقة لاستعادة الأسرى هي مواصلة القتال.

وانهارت المحادثات في الدوحة، حيث عاد الوفد الإسرائيلي وسط تشاؤم من تحقيق صفقة في أي وقت. وتعاني سمعة الدولة اليهودية على الساحة الدولية من أزمة، مع وقوف حلفاء تقليديين مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا في طابور لإدانة التقارير المتصاعدة عن المجاعة.

ويجد القادة العسكريون، بمن فيهم زامير أنفسهم في مأزق بسبب مواقف المسؤولين المنتخبين. وقد تجلى موقفه بوضوح هذا الشهر في معارضته لمخطط وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، القاضي بنقل جميع سكان غزة المدنيين إلى ما يسمى “مدينة إنسانية” مبنية على أنقاض مدينة رفح، في جنوبي القطاع. وقيل إن قائد الجيش كان حريصا على حماية ضباطه من احتمال التواطؤ في جريمة حرب، وسط غضب من أن المنطقة، التي وصفها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بأنها تشبه “معسكر اعتقال”، قد تكون مقدمة لتهجير قسري للسكان. كما أن هذا سيضع قواته، التي ستتولى في نهاية المطاف مراقبة محيط المنطقة وتسهيل دخول المساعدات، تحت ضغط عملي كبير.

ويخشى الجيش من تفسير حماس لإنشاء مدينة إنسانية كإشارة عن نية إسرائيل استئناف القتال بعد موافقتها على هدنة لمدة 60 يوما، مما يهدد الاتفاق المحتمل. وغضب نتنياهو من قيادة الجيش الإسرائيلي عندما قالت إن مشروع المدينة الإنسانية سيحتاج إكماله إلى عام وبكلفة 4 مليارات دولار. في حين طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطة “أقصر وأرخص وأكثر عملية” وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المبادرة ستنفذ أصلا.

وربما كانت الخطة فوق طاقة كبار الجنرالات الذين يشعرون أصلا باستياء عميق من الوضع الذي وصلت إليه قواتهم في ظل نظام المساعدات الجديد المدعوم من الولايات المتحدة. وتتهم الأمم المتحدة الجيش بإطلاق النار وقتل أكثر من 1,000 مدني فلسطيني قرب مواقع توزيع المساعدات. وفقا لمقاطع فيديو متعددة وشهادات شهود عيان، فإن التحكم بتدفق الحشود داخل هذه المواقع ومحيطها ضعيف للغاية ويطلق الجنود الإسرائيليون، الذين يوفرون حلقة أمنية خارجية للمقاولين الأمريكيين، النار إذا اقترب الفلسطينيون أكثر من اللازم.

وفي إحدى المناقشات الحادة في مجلس الوزراء الأمني، ورد أن الجنرال زامير أجبر وزيرا قوميا متطرفا على مشاهدة فيديو لحادثة تظهر مدى اقتراب طالبي المساعدة من جنوده. وقد استولى الجيش الإسرائيلي الآن على 75% من قطاع غزة، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه عند بدء عملية “عربات جدعون” في أيار/ مايو.

وفي الأسبوع الماضي، توغل الجيش في مدينة دير البلح، وهي المرة الأولى التي يعتقد أن قواته سعت فيها عمدا للسيطرة على منطقة أشارت معلومات استخباراتية إلى احتمال كبير لوجود أسرى إسرائيليين محتجزين فيها. ويجادل نتنياهو وحلفاؤه بأن إبقاء حتى فلول حماس في القطاع على حالها سيؤدي في النهاية إلى هجوم على غرار 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقد رفضوا حتى الآن مقترحات عربية لتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة القطاع في حال التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ويقول الجنرال أوريون: “لقد تجاوزت حرب غزة نقطة الذروة” و”كل عملية عسكرية، مثل كل المغامرات الإنسانية لها قاعدة تتراجع فيها المنافع” و”عند نقطة معينة، فالنجاحات العظيمة تواجه مقاومة وتفقد فاعليتها. وتتزايد الكلفة وتنخفض المنافع. وفي غزة تعدينا هذه النقطة”.

ومع أن الأرقام عن مدى رفض جنود الإحتياط العودة للخدمة غير واضحة، إلا أن جماعات مناصرة وساسة يعتقدون أن نسبة من يستجيبون للدعوات لا تزيد عن 60%. ويطلق على الغالبية العظمى منهم “الرافضون الرماديون” وهم أشخاص يتذرعون بمشاكل طبية أو عائلية، أو يسافرون ببساطة إلى الخارج خلال فترة الاستدعاء و”ينسون” قراءة بريدهم الإلكتروني. أما حالات الرفض لأسباب سياسية صريحة فهي نادرة، لكنها في ازدياد، ويتجلى ذلك في العدد المتزايد من الرسائل العامة التي يوقعها جنود الاحتياط والتي تدين سلوك نتنياهو في الحرب، وما تلاها من توبيخ وفصل.

وانتشرت روايات عن ضباط يتواصلون بشكل محموم مع جنود الاحتياط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متوسلين إليهم بالحضور، لأن صفوفهم قد استنفدت. في الوقت نفسه، لا تزال قضية التجنيد الإلزامي لليهود الحريديم محتدمة، حيث من المتوقع أن يتراجع نتنياهو عن وعوده بإجبار الشباب اليهود المتشددين على الالتحاق بالخدمة العسكرية.