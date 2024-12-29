“ديلي ميل”: أسماء الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا بسبب عقوبات

لندن: ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، لا يمكنها دخول البلاد رغم حملها الجنسية البريطانية، بسبب خضوعها لعقوبات السفر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن أسماء الأسد لن تتمكن من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.
كما ذكرت صحيفة “آي بيبر” بأن أسماء الأسد، التي انتهت صلاحية جواز سفرها، تخضع أيضاً لعقوبات مثل قيود السفر وتجميد أصولها المالية.
وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة عليها.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التي تتمتع بسلطة سحب الجنسية، أنه لن يُسمح لأسماء الأسد بدخول البلاد.
وتناولت وسائل إعلام عديدة في الأيام الأخيرة أنباءً مفادها أن أسماء الأسد تتطلع إلى الطلاق من زوجها، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها من مرض السرطان، وهو ما نفته موسكو.
(الأناضول)
بسم الله الرحمن.
لكل. خبر كاذب. قنبلة
وماذا نتوقع أن تكون أسماء زوجة بشار، إلا أن تكون مثله وعلى شاكلته. لا زلت أتساءل لماذا لا تبدأ ألجرائد ألسورية بالإشارة إلى ألإسم ألأصلى لعائلة بشار وأبوه حافظ وماذا كانت تعمل هذه ألعائلة فبل قيامها بالإستيلاء على ألحكم فى سورية! أولا ألمعروف عن هذه ألعائلة ألنجسة أنها مسماها ألأصلى هو عائلة ألوحش. وأنها كانت تعمل كقطاع طرق. تقوم بقطع ألطريق على القوافل ألتى كانت قادمة لسورية محملة بالبضائع ، تقوم عائلة ألوحس (مسماها ألأصلى) بقطع ألطريق على ألقوافل وقتل أفرادها وألإستيلاء على ما تحمله . حافظ أبو بشار كان من أفراد عصابة ألوحش ألذى غيره هو حافظ إلى ألأسد يوم ألتحق بالجيش ألسورى وبعدها قام بإنقلابه على ألحكومة ألشرعية وألإستيلاء على ألحكم وبعدها دخلت سورية إلى جخيم عائلة ألوحش (ألأسد لاحقا) ألتى لم ترحم أحد. إمتلأت ألسجون بالمعتقلين وإنتشر ألظلم والفساد فى سورية. ألأهم أن سورية تحررت أليوم من حكم ظالم دمر سورية بالكامل. كل ما أتمناه أن يكون ألحكم ألحالى عادلا ورافعا للظلم ألذى حل بسورية. ألله كريم وهو قادر على كل شىء.
على السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من أسماء الاسد، وخليها تواجه مصيرها مع السرطان في روسيا.لو كانت اسماء الاسد لها شوية انسانية لتركت المجم من زمانة لطلبت الطلاق من بشار الاس. كن زمان
على السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من أسماء الاسد، وخليها تواجه مصيرها مع السرطان في روسيا.لو كانت اسماء الاسد لها شوية انسانية لتركت المجرم بشار من زمان و لطلبت الطلاق.