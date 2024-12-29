“ديلي ميل”: أسماء الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا بسبب عقوبات

لندن: ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، لا يمكنها دخول البلاد رغم حملها الجنسية البريطانية، بسبب خضوعها لعقوبات السفر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن أسماء الأسد لن تتمكن من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.

كما ذكرت صحيفة “آي بيبر” بأن أسماء الأسد، التي انتهت صلاحية جواز سفرها، تخضع أيضاً لعقوبات مثل قيود السفر وتجميد أصولها المالية.

وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التي تتمتع بسلطة سحب الجنسية، أنه لن يُسمح لأسماء الأسد بدخول البلاد.

وتناولت وسائل إعلام عديدة في الأيام الأخيرة أنباءً مفادها أن أسماء الأسد تتطلع إلى الطلاق من زوجها، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها من مرض السرطان، وهو ما نفته موسكو.

(الأناضول)