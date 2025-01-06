ديمبلي يقود سان جيرمان للفوز بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو

الدوحة: سجل المهاجم عثمان ديمبلي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على موناكو في كأس السوبر الفرنسية اليوم الأحد، ليتوج بطل الدوري باللقب للمرة الثالثة تواليا.

وواجه سان جيرمان، الفائز باللقب 13 مرة وهو رقم قياسي، موناكو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري، بعد أن فاز الفريق الباريسي بالثنائية المحلية. وفاز بكأس السوبر 11 مرة في آخر 12 عاما.

وفي مباراة مثيرة أقيمت في ملعب 974 في الدوحة، أحد ملاعب كأس العالم 2022، سنحت لسان جيرمان 27 محاولة، تسع منها على المرمى لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وحال ديمبلي دون الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلا تمريرة متقنة لعبها فابيان رويز أمام المرمى.

واحتدمت الأمور مبكرا في منطقة جزاء موناكو واقترب ديسيير دوي الذي انضم إلى سان جيرمان صيفا من افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة لكن محاولته ارتدت من العارضة.

وبعدها، تصدى فيليب كون حارس مرمى موناكو لتسديدة من مسافة بعيدة أطلقها لي كانغ إن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وخلال الشوط الأول، تصدى كون لمحاولات من ديمبلي وفيتينيا، في حين أبعد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان لمحاولات من ماغناس أكليوش وتاكومي مينامينو. وشارك دوناروما بعد تعافيه من إصابة في الوجه.

وكانت هذه أول مرة منذ 2010 تغيب فيها الأهداف عن الشوط الأول بكأس السوبر الفرنسية عندما فاز أولمبيك مرسيليا بركلات الترجيح 5-4 على سان جيرمان بعد تعادلهما سلبيا.

وفاز سان جيرمان، الذي تغلب على نانت وتولوز في النسختين الماضيتين، 4-2 على موناكو في الدوري هندما سجل ديمبلي هدفين في الشوط الثاني.

وفاز موناكو بالبطولة أربع مرات آخرها في 2000. واحتل المركز الثاني في 2017 و2018 عندما خسر أمام سان جيرمان.

(رويترز)