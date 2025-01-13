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ديمبلي يقود سان جيرمان للفوز على سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

13 - يناير - 2025

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باريس: سجل عثمان ديمبلي هدفين في الشوط الأول ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-1 على ضيفه سانت إيتيان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وافتتح ديمبلي التسجيل في الدقيقة 13 قبل أن يعزز من تقدم فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وحمل هدف الفريق الضيف توقيع زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سان جيرمان إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أولمبيك مرسيليا الذي تغلب السبت 2-1 على مضيفه ستاد رين.

ويتجمد رصيد سانت إيتيان عند 16 نقطة في المركز 16 بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

(رويترز)

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