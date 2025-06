ديمبيلي يتعرّض لموجة تعليقات عنصرية بعد ظهوره مع زوجته المحجبة- (صور)

باريس- “القدس العربي”:

تعرّض الدولي الفرنسي ونجم نادي باريس سان جرمان عثمان ديمبيلي لموجة من التعليقات العنصرية بعد ظهوره مؤخراً مع زوجته المحجبة، على أرضية ملعب “ستاد دو فرانس” خلال تتويج النادي الفرنسي بلقب كأس فرنسا.

ومن بين ما كُتب: “يا لها من صورة يقدمها للمرأة أمام الأطفال، هذا النوع من الرجال الذين يجرؤون على فرض الحجاب على زوجاتهم…”.

كما علق أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول: “أشخاص بهذه الممارسات لا مكان لهم في بلادنا”. وأضاف آخر: “النقاب الكامل محظور بموجب القانون الفرنسي”.

جاء في تعليق آخر أيضا: “إذًا، ديمبيلي ليس كما كنا نظنه. إذا كان الأمر صحيحًا، فإن ذلك يبرهن مرة أخرى على أن الإسلاموية تتغلغل في كل الأوساط، حتى الرياضية منها. مسكينة تلك الفتاة المحجبة. حان الوقت في 2027 لإنهاء كابوس سنوات ماكرون”.

وعلق أحدهم أيضا قائلا: “لا شيء مفاجئا بالنظر إلى معدل الذكاء المنخفض لدى لاعبي كرة القدم”.

إلى جانب تعليقات أخرى مثل: “لماذا هو ليس محجبًا أيضًا؟ في فرنسا نمارس المساواة بين الجنسين”، أو “لا يدرك الصورة الكارثية التي يقدمها عن المرأة أمام الملايين من الشباب الذين يتابعونه ويعجبون به”. وكذلك “القدرة على لعب كرة القدم لا تعني بالضرورة الذكاء”. و“كرة القدم الباريسية ملوثة من قبل الإخوان المسلمين”.

هذا السيل من التعليقات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب المغني الراب الفرنسي الشهير، من أصول سنغالية، بوبا، الذي دافع بقوة عن اللاعب الفرنسي ذي الأصول الموريتانية- السنغالية.

فقد عبّر بوبا عن دعمه لعثمان ديمبيلي عبر حساباته على مواقع التواصل. وقال في رده على أحد المعلقين: “عنصريون كبار، عاجزون وجبناء، دعوا الناس يعيشون ويمارسون ديانتهم كما يشاؤون، واعتنوا بزوجاتكم اللاتي ترهّلت صدورهن. نلتقي يوم السبت (في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم)، فهذا الرجل سيهديكم إلى الطريق المستقيم”.

وقد أثار منشور المغني هذا الكثير من ردود الفعل.

وبعد تتويج باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا أيضا نزلت زوجة اللاعب ريما دبوش مع ابنتها إلى أرضية ملعب، على غرار عائلات جميع اللاعبين.

Huge respect to this amazing woman who helped change Ousmane Dembélé’s life. He used to get injured a lot and wasn’t even serious about football. But after he got married to her, everything changed. Now he’s doing great both on and off the field.#ChampionsLeague #PSG pic.twitter.com/uiKRAxGBLo

