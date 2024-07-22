ديمة بياعة تستخدم التيك توك للردّ على نسرين طافش-(فيديو)

“القدس العربي”: بعد الضجة التي رافقت مقابلة النجمة نسرين طافش الأخيرة وردّها على اتهامها بالخيانة، ردّت الفنانة ديمة بياعة على تساؤلات متابعيها على تطبيق تيك توك بطريقتها الخاصة واعتبرت أن القضية انتهت وباتت قديمة.

وحرصت ديمة على توضيح مسألة كسب نسرين لقضية ضدّها وقالت: “بالقانون هي حكيت عني على التلفزيون أنا بكرا بقدر قدم عليها قضية شتم وقذف، وهذه هي القضية اللي كسبتها عليّ لأني استخدمت جملة بالقضاء تستخدم ضدّي، يعني كان فيني احكي كل القصة دون أن اذكر اسمها”.

وأضافت: “هي ربحت قضية شتم وقذف بس هل هذا يلغي أن ما يقوله صدق أو كذب”.

وتابعت: “بس عفا الله عما مضى القصة راحت والحمدلله مشي الحال. فأي قضية عم تركضي فيها”.

وجاء ردّ ديمة على تصريحان الفنانة نسرين طافش الجريئة وتأكيدها أنه لم يجمعها بالنجم تيم حسن أي علاقة، نافية تهمة الخيانة وقالت: “كذابة وما قصّت لسانها غير لما رفعت عليها قضية، وربحت عليها، وتم تجريمها وتغريمها”.