ديمة بياعة تستخدم التيك توك للردّ على نسرين طافش-(فيديو)

“القدس العربي”: بعد الضجة التي رافقت مقابلة النجمة نسرين طافش الأخيرة وردّها على اتهامها بالخيانة، ردّت الفنانة ديمة بياعة على تساؤلات متابعيها على تطبيق تيك توك بطريقتها الخاصة واعتبرت أن القضية انتهت وباتت قديمة.
وحرصت ديمة على توضيح مسألة كسب نسرين لقضية ضدّها وقالت: “بالقانون هي حكيت عني على التلفزيون أنا بكرا بقدر قدم عليها قضية شتم وقذف، وهذه هي القضية اللي كسبتها عليّ لأني استخدمت جملة بالقضاء تستخدم ضدّي، يعني كان فيني احكي كل القصة دون أن اذكر اسمها”.
وأضافت: “هي ربحت قضية شتم وقذف بس هل هذا يلغي أن ما يقوله صدق أو كذب”.
وتابعت: “بس عفا الله عما مضى القصة راحت والحمدلله مشي الحال. فأي قضية عم تركضي فيها”.
وجاء ردّ ديمة على تصريحان الفنانة نسرين طافش الجريئة وتأكيدها أنه لم يجمعها بالنجم تيم حسن أي علاقة، نافية تهمة الخيانة وقالت: “كذابة وما قصّت لسانها غير لما رفعت عليها قضية، وربحت عليها، وتم تجريمها وتغريمها”.
Action -Reactionالتزمي الصمت كما فعلت هي !! و هي للمرة الأولى علقت كسبت الكل . الصمت يعطيك مكانة ،هيبة
السيدة ديمة المتألقة دائماً أرى أن الرد على اللحم الرخيص هو منقصة من مقامكم الكريم …رأي شخصي
بياعه مهتمه بالظهور باي ثمن واي فضيحه.
هلق للحقيقة بايد نسرين بجوابها الحلو والمنطقي كنتي حاسبي الشخص الي عم يلاحقها وهي مو دخلها بدل ما حطيتي كل غضبك عليها وشتتي اسرتك للحقيقة انتي ولا باي مقابلة موفرتيها رغم انا بحبك وبحبها بس لازم تعملي وقفة مع حالك شوي