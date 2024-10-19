ديمقراطيات غربية تواجه في الأمم المتحدة اتهامات بقمع التظاهرات المتضامنة مع فلسطين

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): وُجّهت اتّهامات في الأمم المتحدة الجمعة، إلى ديموقراطيات غربيّة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بأنها قمعت “بقسوة” الحقّ في التظاهر من أجل القضية الفلسطينيّة، خصوصا في بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي تقرير قدّمته إلى الجمعية العامة والصحافة، اتهمت المُقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، إسرائيل أيضا بأنها شنّت “هجمات خطيرة” على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متحدّثة خصوصا عن “اغتيالات تستهدف صحافيين”.

وانتقدت المحامية البنغلادشية في مجال حقوق الإنسان، وهي خبيرة “مستقلة” في الأمم المتحدة منذ عام 2020، “عددا من الدول الأوروبية لفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة، وحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”.

وتحدثت عن “تظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة قُمعت بقسوة”، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية أبريل/ نيسان الماضي لطرد عشرات الناشطين المؤيدين لفلسطين الذين كانوا يحتلون جزءا من جامعة كولومبيا.

أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد خصّت خان بالذكر “ألمانيا التي فرضت حظرا تاما على التظاهرات المؤيدة لفلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقيودا منذ ذلك الحين على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية”، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض “أبدا على تظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائما على تلك المؤيدة للفلسطينيين”.

وتابعت أن “فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها، لكنّ المحاكم رفضتها وبات التقييم يجري على أساس كل حالة على حدة”، مشيرة إلى أن “بلجيكا وكندا تبنّيتا مواقف مماثلة”.

ففي بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل عام، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين خشية حصول اضطرابات عامة، لكنّ مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة.

كما انتقدت خان إسرائيل على خلفية حصول “اعتداءات خطرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية)، والاغتيالات المستهدفة لصحافيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول”.

وخلصت إلى أن “تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة، يشير إلى أن لدى السلطات الإسرائيلية استراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة”.

(أ ف ب)