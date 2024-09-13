ديمقراطيون في مجلس الشيوخ ينتقدون قرار بايدن الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن لإطلاقه 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر على الرغم من ما أسموه مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان في الحكومة في القاهرة.

الديمقراطيون: حجم الأموال المرتبطة بالتقدم في مجال حقوق الإنسان ضئيل بما يكفي لعدم تعريض العلاقات بين الجيشين للخطر

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها إدارة بايدن الإفراج عن كامل المبلغ من الأموال خلال فترة ولاية الرئيس، وتأتي في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة بشكل كبير على مصر كشريك وسيط بين حماس وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.

ولكن الديمقراطيين يزعمون أن حجم الأموال المرتبطة بالتقدم في مجال حقوق الإنسان ضئيل بما يكفي لعدم تعريض العلاقات بين الجيشين للخطر، رغم أهميته في تعزيز القيم والالتزامات الأميركية. ومن بين 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر، هناك 320 مليون دولار فقط تخضع لاعتبارات تتعلق بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأصبحت السيناتورة باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، الرئيسة المؤقتة لمجلس الشيوخ ورئيسة لجنة المخصصات، واحدة من أبرز الأصوات الديمقراطية في مجلس الشيوخ التي انتقدت الرئيس لإرساله المساعدات الأميركية إلى مصر على الرغم من فشل حكومتها في إطلاق سراح السجناء السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

موراي: يجب على أي إدارة أمريكية احترام الشروط التي يفرضها الكونغرس على المساعدات الخارجية

وقالت في بيان يوم الخميس: “عندما نستطيع الدفاع عن القيم التي تحدد الديمقراطية الأمريكية – الحرية، والتحرر، وغير ذلك الكثير – يجب علينا ذلك بالتأكيد … يجب على أي إدارة احترام الشروط التي يفرضها الكونغرس على المساعدات الخارجية”. جاء ذلك في أعقاب تصريحات أعرب عنها ما لا يقل عن 12 عضوًا آخر في مجلس الشيوخ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويأتي تصريح موراي ردا على إخطار وزير الخارجية أنتوني بلينكن للكونغرس يوم الأربعاء بأن الإدارة أصدرت إعفاءً للأمن القومي لتسليم 320 مليون دولار من المساعدات الخارجية لمصر والتي تتوقف على معالجة القاهرة للمخاوف الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت موراي في بيانها الحكومة المصرية بالإفراج عن حسام خلف وسيف فطين اللذين تعيش أسرتاهما في ولاية واشنطن، والمقيم الدائم الشرعي في الولايات المتحدة صلاح سلطان.

وتقول جماعات حقوق الإنسان والمشرعون إن التهم الموجهة إلى خلف وفطين، اللذين اعتُقلا في عامي 2017 و2018 على التوالي، ذات دوافع سياسية. وعلى نحو مماثل، اعتُقل سلطان في عام 2013 ويُوصف بأنه محتجز ظلماً.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز في بيان إن بلينكين تنازل عن شرط التصديق على 225 مليون دولار تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان هذا العام، مستشهدا “بمصلحة الأمن القومي الأمريكي”. وبالمثل، ورد أن بلينكين قرر أن مصر بذلت جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي والمساهمات المصرية المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في التوصل إلى نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز (من ديلاوير) وكريس مورفي (من كونيتيكت) انتقدوا القرار.

وقال السيناتوران، وهما عضوان بارزان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء: “القانون واضح: يتعين على مصر أن تحقق تقدما واضحا ومتسقا في إطلاق سراح السجناء السياسيين من أجل الحصول على 95 مليون دولار – وهو جزء صغير – من حزمة المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام”.

وأضافا “لقد فشلت الحكومة المصرية في اجتياز هذا الاختبار. فعلى مدار العام الماضي، سجنت مصر اثنين آخرين مقابل كل سجين سياسي أفرجت عنه. وهذا ليس تقدماً واضحاً ومتسقاً ـ بل هو خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. ومن بين آلاف وآلاف السجناء السياسيين الذين استمرت الحكومة في رفض الإفراج عنهم اثنان من المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة، حسام خلف وصلاح سلطان”.

في الأسبوع الماضي، قاد مورفي تسعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في حث بلينكين على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي عن مصر، وهي الأموال التي يتم توفيرها للدول الشريكة والتي يمكن إنفاقها على شراء المعدات العسكرية الأمريكية.

وأقر مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، في الرسالة بالشراكة المهمة بين مصر والولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وباعتبارها شريكا في مكافحة الإرهاب ضد التهديدات من تنظيم داعش والجماعات المتطرفة، لكنه شدد على أن مخاوف حقوق الإنسان ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أيضا.

وكتب مورفي في رسالة إلى بلينكن الأسبوع الماضي: “إن القرارات بحجب هذه الأموال خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى اتخاذ الحكومة المصرية بعض الخطوات في بعض المجالات لمعالجة المخاوف الأمريكية”.

وقال: “ولكن الخطوات التي اتخذت حتى الآن كانت غير كافية على الإطلاق وقوضتها التراجعات في مجالات أخرى؛ ولذلك يتعين علينا أن نستمر في إظهار قلقنا على استقرار مصر على المدى الطويل من خلال حجب هذه الأموال مرة أخرى حتى تتخذ الحكومة خطوات مستدامة وفعالة لتحسين حقوق الإنسان، كما يقتضي القانون الأميركي.