ديميرال لاعب منتخب تركيا يخضع للتحقيق بعد إشارة مثيرة للجدل في أمم أوروبا

برلين: يخضع ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، للتحقيق من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك بعد إشارة مثيرة للجدل عقب تسجيله في مباراة النمسا، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا.

وقام ديميرال بأداء تحية الذئب الرمادي والمعروفة بارتباطها باليمين المتطرف في تركيا، وهي تمثل حزب الحركة القومية.

وانتقدت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، الإشارة ودعت أحزاب وحركات سياسية الاتحاد الأوروبي (يويفا) إلى إجراء تحقيق، فيما انتقدت تركيا رد الفعل والتحقيق.

وذكر (يويفا)، اليوم الأربعاء، أنه سيحقق في “سلوك محتمل غير لائق” من جانب اللاعب، مشيرا إلى أنه سيقدم كافة التحديثات بشأن الأمر حينما ينتهي التحقيق.

وقد تؤثر العقوبات المحتملة على مشاركة اللاعب في مواجهة منتخب بلاده مع هولندا يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وقال ديميرال إن الاحتفال جاء “لهويته التركية”، مشيرا إلى أنه لم يتضمن أي رسالة سرية.

وأضاف: “لقد رأيت أيضا الكثير من الناس في الملعب يقومون بنفس الإشارة، جميعنا أتراك وأنا فخور أن أكون تركيا وهذا ماتتضمنه الإشارة، أرغب فقط في الإعراب عن مدى سعادتي وفخري”.

وأبدت فيزر غضبها عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، حيث قالت إن “إشارة متطرفي اليمين التركي لا مكان لها في ملاعبنا، واستخدام بطولة أمم أوروبا كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول تماما”.

وأضافت: “الجهات الأمنية لدينا تراقب عن كثب تحركات اليمينين الأتراك المتطرفين في ألمانيا، “الذئاب الرمادية” تحت المراقبة من جانب المكتب الاتحادي لحماية الدستور”.

من جانبه، وصف دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية، تحقيق (يويفا) بأنه “مستفز وانحيازي وخاطئ للغاية”، وقال بهجلي إن الاتحاد الأوروبي للعبة انضم إلى من وصفهم “بالمعاديين لتركيا والأتراك”.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية التركية الإجرءات بأنها غير مقبولة، حيث أكدت أن ليس كل من يستخدم تلك الإشارة يميني متطرف، وقالت إن تلك الإشارة غير ممنوعة في ألمانيا، ووصفت رد فعل السلطات الألمانية بأنه كاره للأجانب.

(د ب أ)