دينا الشربيني تكشف عن أكثر موقف مرعب في حياتها

لندن- “القدس العربي”:

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، الكثير من المحطات اللافتة في حياتها، على غرار أكثر المواقف رعباً في ذاكرتها، ورأيها بما فعلته منصة “شاهد” حين غيّرت بوستر مسلسل “كامل العدد” ووضعت صورة الراحل مصطفى درويش رفقتها بعد وفاته.

وقالت الشربيني لمجلة “لها”: “ربما أتذكّر موقفاً وأنا طفلة صغيرة، كنت قد قمت مع اثنتين من صديقاتي برحلة إلى مدينة الغردقة، وخلال الليل فوجئنا بوجود لص معنا في الشقة، فارتعبنا… ورغم تماسكي وجرأتي ولحاقي به، أسرع بالفرار وأفلت مني، ولكن إحدى صديقاتي فقدت النطق لبعض الوقت بسبب الصدمة. أذكر هذه الحادثة بشيء من الفخر بشجاعتي”.

وعن خطوة شاهد، أجابت الشربيني: “لفتة إنسانية رائعة لا تتكرر منهم، مصطفى درويش يستحق هذا البوستر، فهو كان إنساناً رائعاً وجميلاً، وفي الكواليس حاول أن يفعل كل شيء من أجل خروج المسلسل بأفضل صورة، ودوماً كان صاحب وجه سعيد وابتسامة مشرقة، ولكنه القدر… أدعو له بالرحمة والمغفرة، والمؤكد أنه في مكان أفضل الآن”.