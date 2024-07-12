دينا الوديدي وفرقة رقص فلسطينية مفاجأة حفل افتتاح مهرجان العلمين

العلمين – «القدس العربي»: شهد حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الثانية، مساء أمس الجمعة، مفاجأة بإحياء المطربة دينا الوديدي حفلاً غنائيًا، كما تتضمن الفعاليات تقديم عدد من الفنانين الفلسطينيين عرضا من الرقصات الفولكلورية الفلسطينية، وهما الفقرتان اللتان تسبقان حفل الكينغ محمد منير.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة خاصة، لنقل فعاليات المهرجان الكبير، وتأتي القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة «يو لايف»، وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء فعاليات المهرجان في نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم الفعاليات.

وافتتح النجم محمد منير حفلات المهرجان، وقدم حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، كما أطرب جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه القديمة والجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حفله الغنائي هناك العام الماضي، وكانت منصة تذكرتي أتاحت الفئات المختلفة لتذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الكينغ إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن المهرجان، مشيرا إلى أنه قدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل، وأنه عايش لجمهوره.

وأضاف منير: حفل مهرجان العلمين يعتبر من الحفلات التي أعتز بها في مشواري الغنائي، خصوصا أن حفل العام الماضي لاقى سعادة وتفاعلا مع الجمهور جعلني أواصل الغناء على مدار ساعتين متواصلتين.

وعلق على تخصيص أرباح لفلسطين من حفل مهرجان العلمين 60 في المئة، قائلا: «حاجة عظيمة».

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت تخصيص 60 في المئة من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان. وتابع الكينغ قائلا: «أنا وطني مصري غير مشكوك في أمره وعروبي 100 في المئة، بدليل أن الجمهور من كل الوطن العربي يشارك في الحفل».

وأضاف «أنا سعيد بأنني أشارك شباب مصر، فالشباب في الظروف الحالية يحتاجون إلى البهجة والمزيد من التفاؤل، وهمّي الأول والأخير أن نشعر جميعا من أكبر واحد في مصر لأصغر طفل بأننا سعداء بالحفلات، لأن مصر تحتاج إلى الفرحة، والغناء أسهل طريق للفرحة».

ويأتي المهرجان للترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وحرص المهرجان، على أن تضم أجندة الدورة الثانية، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات.

ويشهد المهرجان كذلك أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد تنظيم فعالية بحرية، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.