دينا: تزوجت 9 مرات.. وأهم حب في حياتي كان لشقيق فنان- (فيديو)

“القدس العربي”: خلال استضافتها في برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقدّمه إدوارد ونانسي مجدي عبر قناة “ألفا اليوم”، كشفت الفنانة دينا عن عدد زيجاتها، كما استعادت ذكريات أول حب في حياتها.

وقالت دينا: “أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جداً وأتوفى وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير، عندي صوره، كان أخو هادي الجيار وكان اسمه طارق الجيار الله يرحمه، دا أول وأهم حب في حياتي”.

وعن زيجاتها قالت: “اتجوزت تسع مرات، مش رقم مفزع تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مانع أتجوز، بستغرب من اللي بيقول مش هعمل كده تاني تعرف منين الدنيا هتوديك فين، أنا مكنتش مخطّطة إني أتجوز تسع مرات لو عليا لأ، أصحابي لما واحدة تطلّق بمنعها”.

وعن مفهوم الحب في حياتها، قالت دينا: “أنا رومانسية جداً، بس الحب مش موجود أنت بتصنعه، مفيش حاجة اسمها حب، أنت اللي بتبقى عايز تعيش في حالة حب فبتعيش اللحظات السعيدة اللي بتدّيها لنفسك لحد ما البلونة تفرقع، الحب اللي من أول نظرة دا في المسلسلات التركي”. وأضافت: “حبيت كتير، حبيت ناس ارتبط بيهم وحبيت ناس مرتبطش بيهم، أنا مهنتي مش سهلة وارتباط راجل بيا مش سهل ولازم يبقى عنده كمية ثقة بالنفس غير طبيعية، أنا اتطلقت كل الطلاقات عشان أنا رقّاصة كل الجوازات مكملتش 3 أو 4 سنين، أقصر جوازه كانت سنتين وأطول جوازه كانت خمس سنين”.

وردّت دينا على تعليقات الجمهور بأن سنّها لم تُعد مناسبة لمزاولة مهنة الرقص قائلةً: “أنا حرة، هو أنا بروح لهم أخبط عليهم في البيت أرقصلهم؟ اللي بيضايق ميتفرجش، شغلتنا أنت بتجيبني بفلوس مش ببلاش أنت بتدفعلي، المكان بيجبني بيدفعلي لو أنا مش كفء لا هيجبني ولا هيدفعلي”، بحسب مجلة لها.