دينيز مدربا مؤقتا للبرازيل مع استمرار مطاردة أنشيلوتي

لندن: أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعيين فرناندو دينيز مدرب فلوميننسي، مدربا مؤقتا للمنتخب الأول، بينما يواصل الاتحاد مطاردة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال الاتحاد البرازيلي إن العقد لمدة عام واحد يبدأ في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال دينيز في مقطع فيديو نُشر على موقع شبكة غلوبو البرازيلية: “إنه حلم لأي شخص. إنه لشرف وفخر كبير أن أخدم المنتخب الوطني. لقد كان استدعاء خاصة بالطريقة التي حدث بها، حيث كان جهدا مشتركا بين الاتحاد البرازيلي وفلوميننسي. مقتنع بأن لدينا كل شيء للمضي قدما بهذا الأمر وإنجاحه”.

وقالت غلوبو إن الاتحاد البرازيلي لا يزال يطارد مدرب ريال مدريد أنشيلوتي ليكون مدربه الجديد على المدى الطويل.

وأضافت نقلا عن إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، أن أنشيلوتي سيكون مدربا للفريق في كأس كوبا أمريكا 2024 التي تنطلق في 20 يونيو بالولايات المتحدة.

وأشارت غلوبو إلى أن تفاصيل عقد أنشيلوتي وتاريخ بدء مهمته لم يتم تحديدهما بعد. المدرب الإيطالي لديه عقد مع ريال مدريد ينتهي في 2024 وقال إنه سيحترم العام الأخير من عقده.

وظل منصب مدرب البرازيل شاغرا منذ استقالة تيتي بعد خروج الفريق من دور الثمانية في كأس العالم 2022.

وقاد بطل العالم خمس مرات، رامون مينزيس مدرب فريق تحت 20 عاما في المباريات الودية الأخيرة ضد المنتخبات الأفريقية.

وقال الاتحاد البرازيلي إن دينيز سيواصل عمله في فلوميننسي أثناء أداء مهام المنتخب الوطني.

(رويترز)