«ديوانية حب» في بيت الدين تجمع المطربات جاهدة وهبه وريهام عبد الحكيم ولبانة القطار

بيروت – «القدس العربي»: تحت عنوان «ديوانية حب» تفتتح المطربة اللبنانية جاهدة وهبه «مهرجانات بيت الدين الدولية» يوم غد الخميس في العاشر من تموز/يوليو الجاري في أمسية استثنائية بامتياز تجمع الغناء بالشعر والحنين بالحداثة على مسرح قصر بيت الدين التراثي العريق.

والامسية هي أشبه بمجلس طربي حميم يجمعها مع المطربتَين المصرية ريهام عبد الحكيم والسورية لبانة القنطار، ويتداخل فيه الغناء الفردي والثنائي والثلاثي في استعادة لروح المجالس الشرقية بنفس معاصر مع مزيج من الشعر الحي والحكاية المسرحية.

وترافق المطربات الثلاث في هذا العرض الاستثنائي الذي هو من تصميم كريم مسعود أوركسترا متوسطية بقيادة المايسترو أحمد طه ومجموعة من العازفين اللبنانيين والعرب والأجانب ضمن تصميم بصري وموسيقي متكامل يتناغم مع رؤية وروح الامسية التي تمتزج فيها القصيدة باللحن والحكاية.

وتتضمن الامسية مفاجآت ليست للجمهور وحسب بل للقيمين على مهرجانات بيت الدين الدولية سيكتشفونها على المسرح في تحية غنائية لمجموعة من روائع كبار العمالقة التي حفرت في الوجدان العربي في لحظات ارتجال حي مع الفرقة الموسيقية حيث يتنفس اللحن بعفوية وتولد اللحظة من تواطؤ القلب مع الآلة.

وتثني جاهدة وهبة على وقوفها على مسرح بيت الدين لما له من طابع وجداني وروحي عميق، ويشعرها بأن المسؤولية مضاعفة ولا سيما وانها تحمل إلى الجمهور جرعة من الجمال والأمل والموسيقى الراقية التي تليق بوجعه وصموده.