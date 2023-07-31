دييغو غودين مدافع أوروغواي يعتزل كرة القدم

لندن: اعتزل دييغو غودين مدافع أوروغواي لعب كرة القدم يوم الأحد عقب خسارة فريقه فيليز سارسفيلد 1-صفر من أوراكان في آخر مباراة بموسم الدوري الأرجنتيني ليسدل الستار على مسيرة رائعة خلال 20 عاما.

وخاض قائد أتليتيكو مدريد السابق 627 مباراة على مستوى الاحتراف وسجل 38 هدفا وفاز بعشرة ألقاب، منها لقبان للدوري الأوروبي وثلاثة بكأس السوبر الأوروبية مع أتليتيكو.

وقال غودين (37 عاما) للتلفزيون الأرجنتيني “أردت اتخاذ قراري بهذه الطريقة، وأنا في أتم صحة، ربما تبدو مفاجأة لكنني كنت أفكر في الأمر منذ فترة”.

وأضاف “الآن توجد أولويات أخرى، عائلتي في أوروغواي، وأصبحت أبا مؤخرا، أريد الاسترخاء والاستمتاع بأشياء أخرى ورغبت في المغادرة مع ترك صورة جيدة في الملعب”.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب لرويترز أن نادي ناسيونال في أوروغواي تعاقد مع غودين لكن قلب الدفاع قرر الاعتزال بعد استقبال طفلته المولودة الشهر الماضي.

بدأ غودين مسيرته في 2003 مع ثيرو في أوروغواي وانتقل للعب في ناسيونال في 2006 قبل الانضمام إلى فياريال الإسباني في الموسم التالي.

والتحق المدافع بصفوف أتليتيكو في 2010 وهناك صنع اسمه وحمل شارة القيادة خلال تسعة مواسم.

ووصل إلى فيليز في منتصف 2022 بعد رحلة أوروبية ناجحة تضمنت فترات في إنتر ميلان وكالياري بإيطاليا بعد قضاء ستة أشهر مع أتليتيكو مينيرو البرازيلي.

وخاض 161 مباراة دولية مع أوروغواي وشارك في أربع نسخ لكأس العالم ضمن الجيل الذهبي الفائز بكأس كوبا أمريكا 2011 وصاحب المركز الرابع في كأس العالم 2010.

(رويترز)