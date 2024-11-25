دي بروين: تجاوزت الإصابة وأتطلع للمساهمة في تصحيح مسار مانشستر سيتي

لندن: أكد صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنكليزي أن الإصابة كانت تجربة صعبة، بعدما أبعدته عن الملاعب لفترة أطول مما كان متوقعا.

وغاب لاعب وسط مانشستر سيتي خمسة أشهر من الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة بأوتار الركبة، لكنه عاد ليساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وتعرض قائد منتخب بلجيكا لإصابة طفيفة خلال فوز سيتي على برينتفورد في سبتمبر/أيلول، ولم يتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

لكن دي بروين، الذي يستعد للمشاركة في مباراة سيتي ضد فينورد الهولندي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، أكد أنه بدأ يشعر بتحسن كبير الآن.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم الاثنين عن دي بروين قوله “ما حدث العام الماضي انتهى، عدت وأعتقد أنني قدمت أداء جيدا، لعبت الكثير من المباريات وخسرت مباراة واحدة فقط الموسم الماضي ، نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي”.

وأضاف “عندما عدت شعرت بحالة رائعة في أول خمس مباريات، ثم شعرت بشيء بسيط ضد برينتفورد لم أشعر أنه خطير، لكنه انتهى ليكون أسوأ بكثير مما توقعت”.

وأوضح “لا يوجد الكثير لأقوله، لم أكن أستطيع حتى ركل الكرة، كنت أستطيع التحرك، لكن لم أتمكن من التحرك بحرية كبيرة لأقوم بما أحتاجه”.

وتابع “خلال فترة التوقف الدولي، ذهبت لرؤية بعض المتخصصين وبدأت أشعر بتحسن الآن، كانت فترة محبطة، لكنني أشعر بتحسن””

وشدد نجم منتخب بلجيكا “أستطيع مساعدة الفريق، لكن هناك حدود لما يمكنني القيام به من خارج الملعب”.

وعلق دي بروين على خسارة فريقه خمس مباريات متتالية مؤخرا بالقول “كان الأمر محبطا لأنني أعلم أنه إذا كنت أشعر بحالة جيدة، كنت سأتمكن من مساعدة الفريق، لكن لم أستطع فعل ذلك”.

وأشار “كنت أتدرب إلى حد ما، ولكن هناك أشياء معينة لم أستطع القيام بها وهذا شعور غير جيد”.

وقال “كانت هناك آلام في الفخذ السفلي كلما حاولت التسديد، وكان الألم يزداد، كنت أحاول إيجاد طرق للتعافي واستعادة قوتي، لكن استغرق الأمر وقتا طويلا حتى أشعر بتحسن”.

وأوضح “لقد تحسنت حالتي فقط يوم الجمعة، لا أعرف السبب، لكن في الأيام القليلة الماضية شعرت بتحسن وأتمنى أن يستمر التحسن”.

وأكد دي بروين أن الفريق مصمم على العودة سريعا إلى طريق الانتصارات “الأمور كانت فوضوية بعض الشيء، كان هناك لاعبون لا يجب أن يشاركوا بسبب الإصابات لكنهم لعبوا على أي حال”.

وختم دي بروين تصريحاته بقوله “بالطبع، الجميع يشعر بالإحباط بسبب خسائر الفريق، لكن علينا أن نتقبل الوضع ونتحرك للأمام”.

(د ب أ)