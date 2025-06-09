دي بروين ينقذ بلجيكا بعد انتفاضة ويلز القوية بتصفيات كأس العالم

بروكسل: أنقذ كيفن دي بروين بلجيكا بتسجيله هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لتنتصر بلجيكا 4-3 على ضيفتها ويلز بشق الأنفس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم اليوم الإثنين، بعد أن تبخر تقدّم أصحاب الأرض مبكرا، عقب انتفاضة غير متوقعة من المنتخب الويلزي.

وكانت بلجيكا متقدمة 3- صفر في أول نصف ساعة، ولكن ويلز قاتلت لتُعادل النتيجة قبل أن يهدي النجم البلجيكي فريقه فوزا ثمينا في تصفيات كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية.

وكانت المباراة مثيرة للجدل، إذ شهدت ركلتي جزاء إضافة إلى إلغاء هدف والعديد من التدخلات الطويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد.

وافتتح الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 15، ثم أضاف القائد يوري تيليمانس الهدف الثاني في الدقيقة 19 قبل أن يضع جيريمي دوكو الثالث في الدقيقة 27.

وقلّصت ويلز الفارق عبر ركلة جزاء نفذها هاري ويلسون قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، ثم انقلبت المباراة رأسا على عقب بعدما سجل سوربا توماس وبرينان جونسون هدفين.

وأراح دي بروين أصحاب الأرض بتسديدة من عند القائم البعيد قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، إذ تخلص من الرقابة ليحوّل تمريرة تيليمانس العرضية الطويلة من الجانب الآخر من الملعب في الشباك.

وقاد دي بروين بلجيكا إلى الهدف الأول بعدما أطلق تسديدة من مسافة قريبة ارتطمت بذراع جونسون لاعب منتخب ويلز وبعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، تم احتساب ركلة جزاء سجلها لوكاكو ليفتتح التسجيل ويحرز هدفه رقم 89 مع المنتخب.

وبعدها بأربع دقائق، بدأ المنتخب البلجيكي هجمة مرتدة بعد تحول اللعب من الجهة اليمنى للملعب إلى اليسرى عندما قطع دي بروين الكرة وسرعان ما قاد الهجمة التي انتهت بالهدف الثاني لأصحاب الأرض بواسطة تيليمانس بعد تمريرة من ماكسيم دي كيبر.

انتفاضة ويلز

أضاف دوكو الهدف الثالث بمجهود فردي رائع، إذ راوغ المدافعين على الجانب الأيمن قبل أن يتوغل سريعا ويطلق تسديدة قوية لمسها كارل دارلو حارس مرمى منتخب ويلز بقدمه اليسرى لكنه لم يستطع إبعادها.

وحصل منتخب ويلز، الذي كان في حالة صدمة، على بصيص أمل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما احتُسبت ركلة جزاء بعد خطأ من حارس مرمى بلجيكا ماتس سيلز ضد كريس ميفام في أثناء محاولته لإبعاد كرة من ركلة حرة، وسجل ويلسون هدف تقليص الفارق بنجاح.

ثم أرسل ويلسون تمريرة رائعة إلى توماس على الجهة اليسرى، وكان لديه متسع من الوقت ليسجل ويمنح فريقه بعض الأمل، إذ أصبحت النتيجة 3-2 في الدقيقة 61.

وجاء هدف التعادل لويلز في الدقيقة 70 بطريقة مشابهة تقريبا، بعدما مرر ويلسون الكرة إلى توماس، الذي هيأها بضربة رأس إلى جونسون ليسجلها.

ولكن آمال ويلز تبددت في النهاية، لتتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب خلف مقدونيا الشمالية، التي فازت خارج أرضها 1-صفر في وقت سابق من اليوم الإثنين في قازاخستان.

وتمتلك مقدونيا الشمالية ثماني نقاط في الصدارة بينما تأتي ويلز في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بعد أربع مباريات لكلا الفريقين، بينما تملك بلجيكا أربع نقاط فقط من مباراتين.

(رويترز)