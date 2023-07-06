رياضة | كرة قدم عالمية

دي ماريا يعود إلى ناديه الأوروبي الأول

منذ ساعة واحدة

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برلين: عاد آنخل دي ماريا المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022، إلى صفوف بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر قادما من يوفنتوس الإيطالي، على أن يتم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبدأ دي ماريا رحلة احترافه الأوروبية من بوابة بنفيكا بين عامي 2007 و2010 كما لعب في صفوف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عقد ضم دي ماريا (35 عاما)، الذي ساعد المنتخب الأرجنتيني على الفوز بلقب كأس العالم، لكن بحسب تقارير صحفية فإنه انضم إلى بنفيكا بطل الدوري البرتغالي لموسم واحد.

من ناحية أخرى أعلن بنفيكا عن انتقال مهاجمه السويسري هاريس سيفيروفيتش بشكل نهائي إلى الوصل الإماراتي.

(د ب أ)

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