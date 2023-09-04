دي مستورا يصل إلى العيون عشية اليوم الإثنين

الرباط-“القدس العربي”: رغم النفي السابق للزيارة من طرف المتحدث باسم الأمم المتحدة، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، عشية اليوم الإثنين، إلى مدينة العيون. ويتطلع بعد ذلك إلى القيام بزيارات واجتماعات في المنطقة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، قبل صدور تقرير الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر.

ويتطلع المبعوث الشخصي إلى مواصلة تعميق المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بشأن آفاق تحقيق تقدم بناء في العملية السياسية بشأن الصحراء الغربية في سياق هذه اللقاءات الإقليمية. كما يخطط لتقديم تقرير عن زياراته وارتباطاته إلى الأمين العام وكذلك إلى مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر.