دي ميستورا: تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب شرط ضروري لتفادي خطر صراع إقليمي

الرباط- “القدس العربي”: سلّط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الضوء على مؤشرات إقليمية اعتبرها بالغة الأهمية، وقد تفتح المجال أمام دينامية جديدة في مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية، في مقدمتها الدعم الأمريكي المتجدد لمبادرة “الحكم الذاتي” التي تقدم بها المغرب، والحركية الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، قبل أن يُحذّر بشدة من استمرار التوتر بين الرباط والجزائر وتأثيره المباشر على فرص الحل.

وفي إحاطته الرسمية أمام مجلس الأمن الدولي، توقف دي ميستورا الإثنين عند زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى واشنطن في 8 أبريل/ نيسان الجاري، حيث جدّد نظيره الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي، واصفًا إياه بـ”الجاد”، ومشددًا على أن الحل يجب أن يكون “متوافقًا عليه”، مع التزام الإدارة الأمريكية بالانخراط النشط لتيسير التوصل إلى اتفاق نهائي.

الإحاطة التي كشف عن تفاصيلها اليوم، أشارت أيضا إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان بارو إلى الجزائر، في السادس من أبريل/ نيسان، وهي الزيارة التي جاءت عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ورغم عدم تطرّق هذه الزيارة بشكل مباشر إلى ملف الصحراء، فقد اعتبرها المبعوث الأممي مؤشرًا على اهتمام دبلوماسي متزايد من القوى الكبرى باستقرار المنطقة.

ولكن هذا الانخراط الدولي، في نظر دي ميستورا، لا يُخفي التحديات الجسيمة التي تعيق إحراز تقدم حقيقي، وفي مقدمتها الأزمة العميقة بين الجزائر والمغرب. وقال إن العلاقات الثنائية لم تشهد أي تحسن يُذكر، بل اتجهت نحو المزيد من التوتر، في ظل انعدام قنوات الاتصال، واستمرار إغلاق الحدود، وارتفاع وتيرة الإنفاق العسكري من الجانبين.

وأضاف: “إن تحسّن العلاقات الجزائرية – المغربية يُعد شرطًا ضروريًا لتفادي خطر صراع إقليمي، بالنظر إلى التوترات القائمة، وهو أمر وثيق الصلة بالبيئة السياسية والأمنية التي تُحاول الأمم المتحدة أن تهيّئها لدفع مسار التسوية.”

وفي تحليله للرسائل الأمريكية الأخيرة، بيّن دي ميستورا أن هناك ثلاث إشارات رئيسية: أولاها أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية يجب أن تُفصّل بشكل أكبر لتوضيح نطاق الصلاحيات التي ستُمنح للجهة المعنية بالحكم الذاتي. أما الرسالة الثانية، فتؤكد على أهمية التفاوض الفعلي بين الأطراف، بما يستوجب توفير آلية موثوقة لتقرير المصير. في حين أن الرسالة الثالثة – والأكثر أهمية بحسبه – تتمثل في عزم الولايات المتحدة على الانخراط المباشر لدفع الحل، وهو ما من شأنه أن يمنح الأمم المتحدة دورًا داعمًا وفعّالًا في هذا المسار.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه قام بزيارات ميدانية شملت الرباط وتندوف والجزائر ونواكشوط، حيث التقى مختلف الفاعلين المعنيين بالنزاع، مؤكدًا استمرار تشبّثهم بمواقفهم المعروفة، في وقت أعربت فيه موريتانيا عن استعدادها لمواكبة أي تقدم سياسي بروح “الحياد الإيجابي”.

وأثار دي ميستورا الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، محذرًا من احتمال توقف تام للحصص الغذائية خلال الصيف المقبل إذا لم تُضخّ مساعدات مالية عاجلة، وذلك وفق ما أفادت به مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي ختام إحاطته، ذكّر دي ميستورا بأن سنة 2025 تصادف مرور خمسين عامًا على إدراج ملف الصحراء الغربية في أجندة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل فرصة سانحة لتعبئة زخم دبلوماسي جديد، قد تتيح اجتماع مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أن يشكل منعطفًا حاسمًا في هذا النزاع الطويل.