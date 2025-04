د. حسام زملط لـ«القدس العربي»: أصل المشكلة استعلاء استعماري كامن

على مدى عام من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، شكل الإعلام ساحة رئيسة لمواجهة ساخنة بين السردية الإسرائيلية التي ضخّت مجموعة هائلة من الأكاذيب، التي تبنتها وسائل إعلام دولية عريقة دون تدقيق، وبين السردية الفلسطينية التي شقّت طريقها وسط محيط معاد بالأصل، خصوصاً في الدول الغربية.

وكان لهذه المواجهة بين السرديتين، سردية المحتل المرتكب للجرائم ضد الإنسانية والمتمادي فيها وفي حربه «غير المتناسبة» مع شعب تحت الاحتلال، وبين الفلسطيني الذي اعتاد الانحياز الإعلامي وغياب النزاهة المهنية عندما يتعلق الأمر بقضاياه وشؤونه، أن تأخذ حيزاً مهماً في الحرب. ومن بين الذين تصدوا مبكراً للسردية الإسرائيلية في وسائل الإعلام الغربية التي تبنتها بداية دون أي جهد حقيقي في التدقيق وفي ترسيخ مبادئ العدالة في الإعلام، سفير فلسطين في بريطانيا، الدكتور حسام زملط. وخلال عام، واجه زملط عبر شاشات دولية عريقة كـ»بي بي سي» البريطانية، و»سي أن أن» وغيرها، صلف محاوريه الإعلاميين والسياسيين. وعندما نسأل زملط ما الذي تغير بعد عام، يشير إلى تغييرات حصلت، وحصلت أساساً في معركة الرأي العام بشكل أساسي. لكنه يخطّ سطوراً تحت جملة تختصر برأيه صلب المشكلة بين الفلسطيني والإعلام الغربي، وهي الاستعلاء العنصري والعرقي الكامن في تكوينها، والذي لديه خلفية تاريخية وتتحكم به عوامل عديدة تجعل معركة الرأي العام معركة أساسية في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وهذا ما دفع بزملط إلى شرح كل السياقات، ومطالبة وسائل الإعلام الغربية بنقل الصورة بنزاهة، سواء من خلال مواقفه أو في لقاءات جمعته مع ممثلي ورؤساء تحرير وسائل إعلامية كبيرة في بريطانيا.

وفيما يلي نص الحوار:

■ منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كنتَ في صدارة الذين تصدّوا للسردية الإسرائيلية عمّا جرى. ما الذي تغير في الإعلام الغربي منذ ذلك الحين؟

□ رصدنا بعض التغيرات، منها على سبيل المثال التوقف عن السؤال الشهير الذي بدأوا فيه منذ بداية عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وهو هل تدين؟ هل تدين؟ هل تدين؟ وسؤال الإدانة كان مرتبطاً بالإطار الذي تعمل فيه محطات الإعلام الغربية ووسائل الإعلام الغربية التقليدية طبعاً، وأساسه لوم الضحية، وبالتالي وضعك في إطار عنف وإرهاب، وليس في إطار تحرر وطني، ولا في إطار شعب يطالب بحقوقه المشروعة المصانة ومساواته بكل شعوب العالم، وهذا يأخذ النقاش إلى مساحة مختلفة. هذا (السؤال) توقف.

وفي الآونة الأخيرة، وفي الأشهر الأخيرة، لم يطرح علينا هذا السؤال، لأننا منذ البداية واجهناه بشكل واضح. فالتاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر. والسابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، ولم يحدث في فراغ، بل يجب النظر إلى التاريخ الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مدار قرن من الزمان، ويجب أن نرى الصورة الكبيرة وأن «نكبّر العدسة» حتى نرى الأمور ونضعها في سياقها التاريخي والأخلاقي والإنساني والقانوني الصحيح. وإلا، فالإعلام الغربي يساهم في تشويه القضية الفلسطينية وتعتيم الحقيقة عن مشاهديه، وتجميل صورة المحتل والغازي. وبالتالي، نعم، توقف الإعلام عن بعض من هذه الأسئلة الموجهة، والمقصود بها تشويه الشعب الفلسطيني. لكن ما زال الإعلام الغربي في عمومه وفي عقليته الباطنة يعتقد بأن إسرائيل، بشكل أو بآخر، لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وما زال الإعلام الغربي يحاول تشويه بعض من الصورة. مثلاً ما زالوا في تقاريرهم يقولون: «خمسمئة فلسطيني ماتوا». طيب كيف يعني ماتوا؟ كيف ماتوا؟ بسكته قلبية؟ ماتوا بالحصبة؟ وهل تقصد قتلوا؟ وعندما يتطور الأمر ويرد في التقرير «قُتلوا» لا يُذكر من قتلهم.

ما زالت المحاولات من جانب هذه المؤسسات التقليدية الإعلامية الكبيرة في عدم نقل الحقيقة كما هي، أو إعطاء المتلقي الغربي معلومات متضاربة حتى لا يخرج بالاستنتاج الأساسي بأن إسرائيل دولة مارقة ودولة معتدية ودولة قاتلة، وتمارس الإبادة الجماعية وتمارس الاحتلال والاستعمار، وفوق كل هذا نظام الفصل العنصري يستمر في بث نوع من التوازن بين الضحية والجلاد.

■ هل هذا السلوك للإعلام الغربي مرتبط بطبيعة المؤسسات أو هو مرتبط بالرأي العام الغربي؟

□ هو مرتبط بطبيعة المؤسسات، وبعقليات تراكمت على مدار عقود. أولاً، العقلية الاستعمارية التي تجد في العرق غير الأبيض عرقاً حياته ودمه أقل أهمية من بقية الأعراق، لديه تفوق واستعلاء عرقي. طبعاً هذا كامن، ولا تسمعه مباشرة، لكن يفسّر هذا الأمر سبب السؤال عن التنديد يوم تكون هناك خسائر إسرائيلية.. لكن هناك خسائر فلسطينية كل يوم على مدار ستة وسبعين عاماً! هناك شهداء فلسطينيون كل يوم لا يسألك (الإعلام) عنهم، ولا يأتي بالسفير الإسرائيلي أو بممثل إسرائيل لسؤاله ومطالبته بالشجب والتنديد بقتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين. لماذا هذه العقلية؟ لأنّ الدم الإسرائيلي أغلى من دم الآخرين (بمنظور الإعلام الغربي). وإذا عدت إلى العقلية الاستعمارية، ستجد أنه تم تثبيت هذا في وعد بلفور المشؤوم. فوعد بلفور، هو وعد بأرضنا طبعاً، دون استشارتنا، وحوّلنا نحن الشعب الأصلي الموجود على أرضه على مدار القرون، إلى أقليات غير يهودية، وألغى عنا صفة الشعب. وعندما سألوا (رئيس وزراء بريطانيا الراحل ووزير المستعمرات الأسبق) آنذاك، وينستون تشرشل، في ذلك الوقت، بعد عام على الإضراب الكبير في فلسطين عام 1937، عن رأيه فيما يحدث في فلسطين، منذ الانتداب البريطاني والثورة الفلسطينية، قال لهم: “I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger”؛ أي أن الكلب الذي يحرس الحظيرة ليس لديه الحق في الحظيرة. أي أنه أطلق هذا التشبيه على الشعب الفلسطيني. ثم قال إنه لا يمانع، بل بالعكس هو يدعم أي شعب في موقع أكثر علواً، وهذا يأخذ مكان الشعوب.

■ هل يعني ذلك أن هذا الاستعلاء الاستعماري لا يزال مستمراً في وسائل الإعلام؟

□ ما زالت هذه العقلية تغذّي بعضاً من وسائل الإعلام.

■ حتى وسائل الإعلام العامّة، مثل هيئة الإذاعة البريطانية مثلاً؟

□ طبعاً، لكنها غير مرئية وغير ملموسة. هي في الخلفية تماماً. وإلا كيف تفسر أنه لا يتم تغطية قتل الفلسطينيين بنفس الطريقة التي يتم فيها تغطية الخسائر الإسرائيلية؟ كيف تفسر هذا؟ إلا أن تكون منبعثة من هذه العقلية. لكن توجد أيضاً أسباب أخرى عديدة ومختلفة، منها أن الآلة الإعلامية والدعائية الإسرائيلية آلة قوية ومتابعة دائماً. أما الآلة الفلسطينية العربية، فيراد لها انتباه أكثر وتعزيز أكثر. المسألة الأخرى، أننا تاريخياً لم نتمكن من تهشيم كل هذه الجزر الإعلامية ومن مواجهتها. الآن، هناك عدد كبير من المتحدثين والناطقين الفلسطينيين والعرب والمناصرين الذين تحدّوا هذه الرواية على مدى عقود طويلة، وواجهوا صعوبة في ذلك. اليوم أصبح الوضع أقل صعوبة قياساً إلى حد يكشف الاشتباك مع هذه الوسائل ويفضح وسائل الإعلام هذه، ويحدث ثغرات في كل هذا الذي حدث حولنا، كل هذه الجدران. وبالتالي، من هذه الثغرات يدخل عدد كبير من الناطقين والمتحدثين والمعقبين والمحللين مما يساهم في التوازن.

■ نعرف أن إسرائيل منعت الصحافيين من دخول غزة، وكثير من الصحافيين دفعوا أيضاً ثمناً. هنالك شهداء فلسطينيون وغيرهم، لكن بشكل خاص فلسطينيون. كيف تقرأ الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين، والحرص على هذا الاستهداف، سواء في غزة بشكل أساسي، أو حتى في الضفة وفي أماكن أخرى؟

□ لأن الإسرائيلي يريد أن يرتكب جرائمه في العتمة، ويريد تعتيماً كاملاً على جرائمه، ولا يريد لهذه الجرائم أن تصل إلى العدد الأكبر من الرأي العام الدولي. وبالتالي قام بذلك عن سابق إصرار وترصد، وهذا أيضاً دليل آخر على تواطؤ الإعلام الغربي، لأنه لو حصل هذا في أي مكان آخر، لقامت الدنيا ولم تقعد من جانب الهيئات الإعلامية الدولية، ومن نقابات الصحافيين ومن مؤسسات الأمم المتحدة، و(لطالبوا) بوجوب سماح إسرائيل بتغطية جرائمها وبشاعتها في غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني.

لكن التقاعس يتمثل في أن الإعلام الدولي الغربي تحديداً، يبدو وكأنه يتعامل مع الموضوع بوصفه تحصيلاً حاصلاً. من جهة ثانية، فشلت إسرائيل في مسعاها بتعتيم ما يحصل، فهي لم تمنع الصحافة الدولية من الذهاب وتغطية ما يجري فحسب، بل قطعت الإنترنت وقطعت الاتصالات، وتريد أن ترتكب جريمتها، وهي جريمة الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني، دون أن يلتفت أحد، أو على الأقل لا تكون هناك صور وفيديوهات ومشاهد من نوع الذي يؤذي الضمير البشري وتلاحق إسرائيل لفترة طويلة. لكن مسعاها فشل، لأنه بهذا الفعل، حوّلت إسرائيل كل مواطن فلسطيني في غزة، وحتى في الضفة، إلى صحافي. وتمكن هؤلاء المواطنون من توثيق عملية إعدامهم، ووثّقوا عملية إبادتهم وبثّوها إلى العالم كله، وتلقفها الشباب الفلسطيني والعربي وداعمو فلسطين وأصدقاء فلسطين، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ناجع وغير مسبوق. وتسبّب هذا في حالة غير مسبوقة من وصول المعلومة إلى ملايين المتلقين الغربيين، وهو ما أنتج المظاهرات المليونية في شوارع لندن مثلاً. وبالتالي «تمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». لقد ارتد السحر على الساحر. وبالنسبة للمشاهد الغربي وللمتلقي الغربي، عندما يأتي المشهد والصورة والفيديو من مواطن يتم تقصّده وقصفه، فلهذا الأمر خصوصية. ولو كانت إسرائيل سمحت للإعلام الغربي بأن يغطي ما يحصل لكان لذلك تأثير، وربما لم يكن الإعلام الغربي نقل الصورة كما يفعل، لأن الإعلام الغربي يتأثر بالرواية الإسرائيلية والضغط الإسرائيلي. وربّما لم يكن الإعلام الغربي ليوصل الصورة كما هي. كان تلاعب فيها قليلاً. لكن أن تأتي الصورة الوحيدة فقط من الضحية، ومن الذي يتعرض لعملية الإبادة، جعل من إمكانية التأثير عليها تقريباً «صفر».

‮«‬معركة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬وأساسها‭ ‬مخاطبة‭ ‬الشعوب‭ ‬مباشرة‮»‬

■ انطلاقاً من تجربتك مع الإعلام، ماذا يمكن أن يفعل بعد؟ نرى أن اللوبيات الداعمة لإسرائيل تدقق حتى في المصطلحات. في كل شيء. ما الذي يمكن للجانب الآخر، الفلسطيني والعربي، أن يفعله ليواجه انحياز الإعلام الصارخ؟

□ الكثير الكثير.. لكن أولاً يجب أن نقتنع بأهمية الإعلام والحقيقة، وبأهمية الاشتباك في هذا الجانب، لأن تجربتنا خلال العام السابق، عام الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تخبر بأنه عندما تصل الحقيقة إلى عدد كبير من الشعوب، يخرجون بالملايين إلى الشوارع، ويناصرون القضية الفلسطينية، ويحدثون حالة ضغط على حكوماتهم من أجل التغيير. وهذا شهدناه في بريطانيا خلال الشهور الثلاثة السابقة. أي منذ تولي الحكومة الجديدة، شعرت هذه الحكومة بالضغط الشعبي وبدأت باتخاذ خطوات مهمّة في الاتجاه الصحيح. ليست كافية، لكن مهمة. منها حظر تصدير بعض أنواع الأسلحة القتالية (إلى إسرائيل) المستخدمة في غزة، ومنها سحب اعتراضها في المحكمة الجنائية الدولية، وإعادة تمويل وكالة «الأونروا» وكل هذا بسبب الضغط الشعبي.

إذن، العمل الإعلامي في الغرب ليس فقط عملاً إعلامياً، بل عمل سياسي ورسمي في النهاية، لأن «العضلة» الأساسية الآن هي الرأي العام. والحكومات لا تأخذ خطوات إلا بضغط من الرأي العام، وبريطانيا أحسن مثال. فقد أصبحت فلسطين خلال فترة الانتخابات في شهر يوليو في بريطانيا قضية انتخابية. لأول مرة في التاريخ تصبح فلسطين قضية انتخابية في بريطانيا بسبب تغيّر في الرأي العام البريطاني. إذن، هذه مهمة في غاية الأهمية نريد أن نستمر فيها من جهة، وأن نوفر المعلومة كما هي من جهة أخرى، وأن نعمل مع هذه الجهات في الإعلام التقليدي حتى تقوم بتغطية الأحداث بشكل متوازن، وهذا نفعله. على مستوى السفارة، التقيت مع رؤساء تحرير التلفزيونات أو القنوات الإخبارية، ومنها «بي بي سي» بالإضافة إلى الآخرين، ومنها الصحف مثل «الغارديان» وغيرها، على قاعدة أنه فلنتفق على أساس كيف تغطي القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني وفلسطين بشكل عام. واتفقنا على بعض الأمور، ونفذوا بعض الأمور.

لكن نريد أن ينفذوا كل شيء، وليس أجزاء فقط. فما نطالب به هو نقل الحقيقة فقط لا غير. نحن نقول لهم مهمتكم نقل الحقيقة، وليس التلاعب بها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب تحدّيهم. في أي لحظة يكون هناك سوء في كتابة الأخبار والتقارير ونقل ما يحصل، يجب أن تحصل مواجهة فورية كما يفعل الآخرون، يجب أن نكتب لهم، وأن تبادر جالياتنا هنا ومناصرونا إلى كشف وفضح أي تغطية غير مهنية. وفي الجانب الآخر، يجب أن نستمر أيضاً في الذهاب إلى هذه المنابر، كما نفعل، ونواجه عندما تكون هناك حاجة للمواجهة ولكشف بعض النقاط. وهذا كله يجب أن يكون ضمن استراتيجية، ليس إعلامية فقط، بل شعبية بشكل عام. إنها مسألة علاقات عامة وتتناول الإدارة العامة للرأي العام. الإعلام هو أداة وجزء منها. يجب أن تكون هنالك استراتيجية لها علاقة بالرأي العام، سواء الإعلام التقليدي، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نخاطب الشعوب بشكل مباشر والرأي العام. أنت ترى، نحن نخاطب الشعوب ومئات الآلاف في المظاهرات، وفي الرالي وفي المدارس والجامعات، وفي كل مكان. يجب ألا تكون المخاطبة دائماً غير مباشرة أي من خلال شاشات التلفزيون، فالمهم أن تستمر المخاطبة بشكل مباشر في هذا السياق. وإذا تمكنا من الاستمرار في إحداث بعض الإنجازات في مجال التواصل مع الشعوب، سنستمر في تحقيق إنجازات حكومية ورسمية وسياسية، ويجب ألا نتراجع في هذه المهمة التاريخية والاستراتيجية. لماذا؟ لأننا في وضعنا، وفي واقعنا الفلسطيني، نأخذ في عين الاعتبار تاريخ الغرب مع إسرائيل واشتباك كثير من الأوراق واختلاطها، منها الاستراتيجية ومنها الدينية ومنها التاريخية. ونعني بالتاريخية تاريخ الاستعمار. بسبب كل هذه العوامل، فإن المراهنة على الشعوب هي الأنسب، لأنه مع الشعوب يكون البناء من الأسفل إلى الأعلى، وعندما يصل التغيير للحكومة لن تستطيع الإفلات منه.