“ذا إيكواليزر 3” يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

واشنطن: تصدر فيلم “ذا إيكوالايزر 3” إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع الجاري، مسجلا 34.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقديرات صناعة السينما في هوليوود.

وتفوق الجزء الثالث من فيلم الحركة والإثارة، الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي دينزل واشنطن ومن إخراج أنطوان فوكوا، على فيلم “باربي” الذي حل ثانيا مسجلا إيرادات بلغت 10.6 مليون دولار في الأسبوع السابع من عرضه في دور السينما.

وجمع “باربي” في إنجاز رائع، أكثر من 609.5 مليون دولار محليا ومليار و381 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، متجاوزا بذلك فيلم “ذا سوبر ماريو بروس” ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا العام على مستوى العالم.

(د ب أ)