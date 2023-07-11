ذا هيل: الأردن هو الهدف التالي لإيران

واشنطن- “القدس العربي”: لسوء الحظ، قد يكون الأردن هو الهدف التالي لإيران و”محور المقاومة”، على حد تعبير الكاتب كينيث بولاك في مقال نشرته صحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

بولاك: فرصة القضاء على إسرائيل ستصبح أكثر واقعية إذا اقترب وكلاء إيران من الحدود

وقد كان من المفترض أن تمهد موجة ثورات “الربيع العربي” التي هزت الشرق الأوسط واكتسحت خمسة من أقوى الأنظمة الاستبدادية، الطريق أمام ديمقراطيات جديدة، ولكن لسوء الحظ، انتهت الموجة بخيبة أمل كبيرة لملايين العرب المتفائلين وللغرب، وبعد مضي عشر سنوات، لم يتبق سوى التذمر في هذه الدول.

وبالمثل، فإن الانسحاب السريع لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من العراق أفاد إيران في عام 2011، التي استغلت بمهارة كل هذه الأحداث.

وتحت قيادة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، نجحت طهران في الدفاع عن مواقعها في جميع أنحاء المنطقة ضد الهجمات – الافتراضية والمادية – من قبل مجموعة من الجماعات العربية السنية المتحمسة.

وبحسب ما ورد، بدأ سليماني في إنشاء ميليشيات (معظمها من الشيعة) في جميع أنحاء المنطقة، والتي حولها لدعم الحلفاء الإيرانيين المهددين. ثم قام بهجوم مضاد لأخذ أرضية جديدة لما أصبح بسرعة تحالفًا أكثر تماسكًا تم وضعه في مواجهة تقلص التحالف المدعوم من الولايات المتحدة مع انسحاب واشنطن بشكل متزايد من المنطقة.

بولاك: يمكن لوكلاء إيران التسلل إلى الأردن من جميع الاتجاهات

وعلى حد تعبير الكاتب بولاك، وهو محلل سابق في وكالة المخابرات الأمريكية ومتخصص في الشؤون الإيرانية، فقد سقطت بيروت في أيدي حزب الله، وسقطت بغداد في أيدي “الحشد الشعبي” ، وسقطت صنعاء في أيدي الحوثيين، وظلت دمشق في أيدي عشيرة الأسد وإخوانها العلويين، على الرغم من المعارضة العنيفة من قبل المسلمين السنة الذين يشكلون أكثر من 80٪ من سكان سوريا.

وفي بعض الحالات، كان الزحف على شكل انتصارات عسكرية صريحة، وفي حالات أخرى، كانت عملية استيلاء تدريجية، تمت هندستها بواسطة الرشوة والابتزاز والاغتيال والفساد السياسي، وفي كلتا الحالتين، تعمل طهران وحلفاؤها على تعزيز السيطرة على لبنان والعراق واليمن وسوريا، وتشدد القبضة مع مرور كل عام.

ويعتقد بولاك في مقال “ذا هيل” أن الأردن هو الضحية التالية الواضحة في موجة التخريب الإقليمية التي تشهدها إيران، مشيراً إلى حدود الأردن مع سوريا، التي تمتلك فيها إيران بالفعل أعدادًا كبيرة من العسكريين وشبكة من القواعد المنتشرة، على الرغم من جهود إسرائيل لمنعها من الانتشار.

ويقع الأردن أيضًا على حدود العراق، حيث أصبحت الحكومة أكثر عرضة للخطر وأقل قدرة من أي وقت مضى على منع إيران من فعل ما تشاء – وحيث أصبحت القوات الأمريكية القليلة في البلاد أقل ارتباطًا بالمسار السياسي والعسكري للبلاد. كما أن البلاد تحد الضفة الغربية، حيث تواصل جماعات الرفض الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني “العمل بتمويل إيراني وأسلحة وتدريب ونصائح”، وفقاً لمزاعم الكاتب.

ويستنتج الكاتب بعد هذه الفرضيات أنه يمكن لوكلاء إيران التسلل إلى الأردن من جميع الاتجاهات.

بولاك: الأردن هو الضحية التالية في موجة التخريب الإيرانية الإقليمية

وتحدث بولاك، ايضاً، عما وصفه بشقوق الأردن، التي يمكن أن تستغلها إيران بسهولة، وهي وجود 3 ملايين لاجئ في البلاد، قد يتحول سلوكهم من الكآبة إلى الغضب، وهذا مثالي للتجنيد كما تحدث الكاتب عن نفور مزعوم بين السلطة والنخب الأردنية.

والأهم من ذلك كله، هو اعتماد الاقتصاد الأردني بشكل مزمن على “لطف الغرباء”، مع الإشارة إلى عدم وجود موارد طبيعية في البلاد ونقص المياه.

وعلى أي حال، قال بولاك إن خسارة الأردن مقابل إيران ستكون كارثة، ولكنه كشف أن الحرص على الأردن سببه الرئيسي يعود إلى مخاوف إسرائيل من قدرة إيران على الاقتراب من إسرائيل وتمكين بعض الجماعات.

واستنتج الكاتب أن قدرة إيران على تدمير النظام الأردني ستعني أن فرصة القضاء على إسرائيل ستصبح أكثر واقعية، وقال بكل وضوح إن هذا الاستنتاج هو ما توصلت له المخابرات الإسرائيلية.