ذا هيل: لهذه الأسباب ترفض الولايات المتحدة وصف الأزمة في النيجر بـأنها “انقلاب”

واشنطن- “القدس العربي”: لم تصف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية الاستيلاء العسكري على حكومة النيجر بأنها “انقلاب” بعد أسبوع من إنطلاقها.

ويحافظ الاختيار الدقيق للكلمات على ما يقدر بنحو 200 مليون دولار من الدعم الإنساني والاقتصادي للبلد، والتي تأتي على شكل مساعدات غذائية إلى حد كبير لبلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون شخص حيث يقدر أن 40 في المائة على الأقل يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وفقاً للباحثة لورا كيلي في مقال نشره موقع “ذا هيل ” القريب من الكونغرس.

الولايات المتحدة تحافظ على الاختيار الدقيق للكلمات للحفاظ على قنوات الاتصال وتضييق نافذة الدبلوماسية، التي يمكن أن تعيد رئيس النيجر محمد بازوم

وبينما علقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع قوات النيجر، لم تشر الإدارة إلى أنها ستجلي ما يقدر بنحو 1100 جندي أمريكي، يشاركون في مكافحة الإرهاب والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية مع القوات المحلية.

وقالت كاميسا كامارا من المعهد الأمريكي للسلام : “أعتقد أن الولايات المتحدة تفعل كل شيء في الوقت الحالي – لا تسميها انقلابًا على الفور – للحفاظ على قنوات الاتصال، وللحفاظ على دعمها للنيجر إذا عاد الوضع إلى طبيعته”.

ووصفت كامارا، وهي وزيرة سابقة للخارجية في مالي، ما يحدث في النيجر بأنه “محاولة انقلاب” ورددت تصريحات مسؤولي بايدن بأن القادة الإقليميين في إفريقيا، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية ، يسعون إلى تضييق نافذة الدبلوماسية التي يمكن أن تعيد رئيس النيجر محمد بازوم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، الثلاثاء، إن الوضع المتقلب في النيجر يعني أنه “من السابق لأوانه وصف” الاضطرابات بأنها انقلاب.

وأضاف رايدر: “لن ندخل في التسميات”. “سنواصل التركيز على استخدام الأدوات الدبلوماسية لمحاولة الحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس”.

البنتاغون: من السابق لأوانه وصف الاضطرابات في النيجر بأنها انقلاب

وفي طليعة الجهود الدبلوماسية، تأتي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ، التي تضم رؤساء دول وحكومات 15 دولة من غرب إفريقيا، ومقرها في نيجيريا – أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في إفريقيا.

وقالت كامارا إن قيادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بقيادة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، قد اتخذت موقفا أكثر حزما في الرد على محاولة الانقلاب في النيجر مقارنة بموقف أضعف نسبيا في الرد على الانقلابات العسكرية في مالي (2020) وغينيا (2021) و. بوركينا فاسو (2022).

وأضافت “أعتقد أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كانت متساهلة مع عمليات الاستيلاء العسكرية السابقة ولكنها الآن أكثر حزماً ضد التسامح مع الانقلابات العسكرية”.

وقالت كامارا: “يريد الرئيس تينوبو حقًا عكس ذلك ويريد أن يظهر أن نيجيريا قد عادت، وأنه ليس (الرئيس النيجيري السابق محمدو) بخاري، ولن يدع الانقلابات العسكرية تحدث دون أن تكون الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حازمة جدًا بشأن عدم التسامح معها”.

وشجبت الإيكواس استيلاء الجنرال عبد الرحمن تياني العسكري على النيجر في 26 يوليو/ تموز.

كامارا: الموقف الحازم لجماعة “دول غرب إفريقيا” بدعم من جيش نيجيريا، يجعل التهديد باستخدام القوة أمراً خطيراً بالنسبة لقادة الانقلاب في النيجر

وتعقد الجماعة اجتماعا لمدة يومين لقادة دفاع الكتلة المكونة من 15 دولة ابتداء من يوم الأربعاء، ولم تستبعد استخدام القوة من أجل إعادة بازوم إلى السلطة.

وقالت كامارا إن الموقف الحازم للايكواس، المدعوم من الجيش النيجيري القوي، يجعل التهديد باستخدام القوة أمرًا خطيرًا للغاية بالنسبة للقادة العسكريين في النيجر.

وأضافت أن الضغط من دول مثل غانا وبنين، الأخيرة على حدود النيجر وهي نقطة وصول رئيسية إلى موانئ المحيط، هي أدوات ضغط مهمة ضد قادة الانقلاب.

وأكدت أن دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من الولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر وشريك أمني رئيسي في المنطقة، يشير إلى قوة الكتلة المكونة من 15 عضوا ضد المجلس العسكري النيجيري.

وقالت:”أعتقد أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لديها العالم معهم ضد النيجر.”

ومع ذلك، فقد خرجت مالي وبوركينا فاسو التي يحكمها الجيش لدعم استيلاء الجنرال تياني على السلطة. وعارضت غينيا، التي يحكمها المجلس العسكري أيضا، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتحدثت علنا ​​عن معارضتها للتدخل العسكري.

وبينما لا تزال مالي وبوركينا فاسو وغينيا جزءًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلا أنها مستبعدة من هيئة صنع القرار حيث تم تعليق عضوية هذه الدول في أعقاب الانقلابات العسكرية التي قاموا بها.

وقالت أنيليزي برنارد، مديرة مستشار الاستقرار الاستراتيجي، وهي شركة استشارية عالمية للأعمال، لوكالة أسوشييتد برس : “لا توجد ثقة فعلية كافية بين أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ونقص الثقة هذا هو ما سيكسر أي نوع من الاستجابة المنسقة” .

لكن إيبينيزر أوباداري، الباحث في دراسات إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، قال إن القوات النيجيرية، التي تعمل بالتنسيق مع غانا والسنغال ، قوة مهمة يمكن أن تطرد المجلس العسكري في النيجر.

وكتب في تدوينة : “بينما يجب أن يكون الهدف المباشر هو عزل الجنرال تياني وإعادة الرئيس بازوم ، يجب أن يكون الهدف على المدى الطويل هو إرسال رسالة مفادها أن هذا هو آخر انقلاب في غرب إفريقيا”.