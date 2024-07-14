ذا هيل: محاولة اغتيال ترامب ليست مفاجئة كما ينبغي أن تكون

واشنطن- “القدس العربي”: تركت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة في حالة من الذهول. ولكن الجانب الأكثر إثارة للصدمة هو أنها لم تكن مفاجئة كما كان ينبغي لها أن تكون. فلأشهر، صعد صناع الساسة والصحافة والخبراء من خطابهم المتهور في هذه الحملة على كلا الجانبين. ويشمل ذلك ادعاءات بأن ترامب كان عازمًا على قتل الديمقراطية وإطلاق العنان لـ “فرق الموت” وإخفاء المثليين جنسياً والمراسلين .

تورلي: رجال السياسة في واشنطن خلقوا عن عمد الظروف المؤاتية للآراء المتطرفة، بل والأفعال المتطرفة أيضاً

وبالنسبة لجوناثان تورلي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، فقد أجج الرئيس جو بايدن هذا الخطاب الغاضب. ففي عام 2022، ألقى بايدن خطابه المثير للجدل أمام قاعة الاستقلال حيث ندد بأنصار ترامب باعتبارهم أعداء للشعب. وقد أشار بايدن مؤخرًا إلى الخطاب وتبنى الادعاءات بأن هذه قد تكون آخر انتخابات ديمقراطية لدينا.

وكتب تورلي في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس “لقد ظل بعضنا لسنوات يقول إن خطاب الغضب هذا يشكل خطاباً سياسياً خطيراً للأمة. وفي حين يرفض معظم الناس هذه الادعاءات المبالغ فيها، فإن آخرين يعتبرونها حقيقية. فهم يعتقدون أن المثليين جنسياً سوف “يختفون” كما زعم برنامج “ذا فيو” على قناة إيه بي سي ، أو أن “فرق الموت” التابعة لترامب حصلت الآن على الضوء الأخضر من المحكمة العليا المحافظة، كما زعمت راشيل مادو من قناة إم إس إن بي سي.

وقال :”إن الغضب يسبب الإدمان وينتقل بالعدوى. كما أنه يحرر الإنسان، فهو يمنحه الشعور بالحرية في القيام بأفعال قد ينظر إليها الناس عادة على أنها مثيرة للاشمئزاز”.

وأضاف “بمجرد انتخاب ترامب، أصبح الغضب غير المتوازن هو القاعدة، كما حدث مع كاثي غريفين التي ظهرت فيها، بشكل رمزي، وهي تحمل رأس ترامب المقطوع الملطخ بالدماء” .

وفي الآونة الأخيرة، توسلت إحدى المشاهير، الممثلة ليا ديلاريا، إلى بايدن “لتفجير (ترامب) بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية . وأوضحت ديلاريا أن “هذه حرب (..). هذه حرب الآن، ونحن نقاتل من أجل بلدنا (..). وهؤلاء الحمقى سوف يأخذونها. سوف يأخذونها”.

ولعدة أشهر، سمع الناس السياسيين والصحافة يطلقون على ترامب لقب “هتلر” والحزب الجمهوري حركة نازية . وقارن البعض بين إيقاف ترامب وإيقاف هتلر في عام 1933. وأعلن النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) أن ترامب “ليس فقط غير لائق، بل إنه مدمر لديمقراطيتنا ويجب القضاء عليه”. واعتذر لاحقًا.

ويقول آخرون إن ترامب “سيدمر العالم” إذا لم يتم إيقافه.

وأوضح تورلي، وهو مؤلف كتاب ” الحق الذي لا غنى عنه: حرية التعبير في عصر الغضب ” أنه لا يعتقد بأن الساسة أو المعلقين الذين ينخرطون في ما أسميه “خطاب الغضب” يريدون العنف الفعلي. ولكنهم خلقوا عن عمد الظروف المؤاتية للآراء المتطرفة، بل والأفعال المتطرفة أيضاً.

وكانت وسائل الإعلام سريعة في إدانة الخطاب المتهور من اليمين بينما تجاهلت إلى حد كبير نفس اللغة من اليسار. وشمل ذلك التهديدات ضد قضاة المحكمة العليا المحافظين قبل مؤامرة اغتيال بريت كافانو.

وكتب تورلي “ذهب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) إلى درجات المحكمة العليا ونادى على كافانو بالاسم : “أريد أن أخبرك، (القاضي نيل) جورسوتش. أريد أن أخبرك، كافانو. لقد أطلقت العنان للعاصفة، وسوف تدفع الثمن. لن تعرف ما الذي سيصيبك إذا مضيت قدمًا في هذه القرارات الرهيبة”.

“مرة أخرى، لا أعتقد أن شومر أراد أن يذهب نيكولاس روسكي إلى منزل القاضي كافانو لقتله. ومع ذلك، يجب أن يعلم هؤلاء الساسة أن بعض المواطنين سوف يسمعون هذا الخطاب كمبرر للسلوك العنيف”.

“وهكذا، عندما يزعم الرئيس أن الانتخابات قد تنهي الديمقراطية في البلاد، يمكن سماع ذلك باعتباره ترخيصا وتحذيرا، وخاصة عندما يضيف “لقد انتهينا من الحديث عن المناظرة، وحان الوقت لوضع ترامب في عين الثور”.

وقال :”إننا لا نزال لا نعرف من هو مطلق النار في محاولة الاغتيال هذه. ولكننا نعلم جيداً كيف يمكن للأشخاص غير المتوازنين أن يجدوا مبرراً للخطاب التحريضي الذي يتبناه سياسيونا. لم تحدث هذه اللحظة في فراغ؛ بل حدثت في وقت تخلى فيه قادتنا منذ فترة طويلة عن المنطق والغضب”.

لقد عدنا إلى النقطة التي بدأنا منها كجمهورية. ففي انتخابات عام 1800، انخرط الفيدراليون والجيفرسونيون في خطابات غضب مماثلة.

وأخبر الفيدراليون المواطنين أنه إذا تم انتخاب جيفرسون، “فإن القتل والسرقة والاغتصاب والزنا وزنا المحارم سوف يتم تدريسها وممارستها علناً، وسوف يتمزق الهواء بصراخ المنكوبين، وسوف تغرق التربة بالدماء، وسوف تصبح الأمة سوداء بسبب الجرائم”.

وحذر الجيفرسونيون من أنه إذا أعيد انتخاب آدامز، فسوف تنتظر المواطنين “السلاسل والزنزانات والنقل وربما المشنقة” وسوف “يتم إعدامهم على الفور”.

وكتب تورلي “عمل كلا الجانبين على إثارة غضب الجمهور ومخاوفه، وانتشرت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، في عصر الغضب الحالي، يسعى السياسيون إلى استخدام نفس الغضب والخوف لحشد الدعم بأي ثمن، هذه هي التكلفة.